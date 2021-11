CLOUDSEC 2021: Thảo luận và thiết kế lại an ninh mạng cho một tương lai trên nền tảng đám mây

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày với các bài phát biểu cùng với hơn 100 phiên thảo luận cũng như các cam kết khu vực cụ thể để cung cấp cho người tham gia những trải nghiệm độc đáo và lý tưởng.

CLOUDSEC, hội nghị hàng đầu về đám mây và an ninh mạng toàn cầu sẽ diễn ra chính thức từ ngày 16 đến ngày 18/11/2021.

CLOUDSEC 2021 là sự kiện đánh dấu kỷ niệm 10 năm hội nghị thượng đỉnh của ngành công nghệ thông tin đáng được mong đợi nhất, với chủ đề “Reimagine Your Cloud”. Được thành lập vào năm 2011, hội nghị cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc trong thập kỷ qua, đáng chú ý nhất chính là hội nghị năm 2020 thu hút hơn 270 diễn giả và hơn 10.000 người tham dự.

Mỗi năm, CLOUDSEC được tổ chức nhằm mục đích truyền cảm hứng cho những người tham gia bắt đầu cuộc hành trình học tập, tìm hiểu không ngừng nghỉ để khám phá các xu hướng mới nhất, các phương pháp tốt nhất và công nghệ mới trong ngành bảo mật, những điều này sẽ giúp bạn bảo mật cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và quản lý các rủi ro công nghệ của tổ chức. Được tổ chức bởi Trend Micro, CLOUDSEC 2021 hứa hẹn sẽ là nơi quy tụ các chuyên gia nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành và các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới để xem xét và và đánh giá lại cách tiếp cận công nghệ chuyển đổi và đám mây.

Dhanya Thakkar, Phó Chủ tịch Trend Micro khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi cho biết: “Bộ máy an ninh khu vực cần được kiểm tra kỹ lưỡng khi các tổ chức chạy đua với điện toán đám mây đồng thời áp dụng các công nghệ mới, chuyển đổi môi trường công nghệ thông tin và xây dựng môi trường làm việc kết hợp. 18 tháng qua là khoảng thời gian đầy thách thức nhưng cũng đã dạy chúng tôi rất nhiều điều. CLOUDSEC được thành lập để hiểu và chia sẻ những bài học như vậy, nhằm cải thiện các tổ chức và cộng đồng, cho phép họ tái hình dung công nghệ bảo mật trên mọi nền tảng – từ Edge cho đến đám mây”.

Ngoài một đội ngũ diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu và hơn 100 phiên thảo luận đã được chọn lọc, CLOUDSEC 2021 cũng tăng cường đối thoại và gắn kết địa phương, mỗi khu vực sẽ đưa ra và thảo luận về các vấn đề và đặc quyền riêng của mình. Sự kiện trung lập với nhà cung cấp sẽ giúp cho những người tham gia cơ hội để bắt đầu một cuộc hành trình kích thích tư duy:

- Ngày 1 sẽ bắt đầu với các phiên họp quan trọng để xác định tầm nhìn công nghệ chuyển đổi và phương pháp tiếp cận đám mây được mô phỏng lại.

- Ngày 2 tập trung vào các cuộc thảo luận xoay quanh chiến lược và những hiểu biết độc đáo về khu vực, bao gồm bài phát biểu về Đông Nam Á với sự tham gia của các nhà lãnh đạo tư tưởng khu vực và các chuyên gia trong ngành.

- Ngày 3 #CLOUDSEC_Challenge sẽ mang đến các buổi thực hành thực tế và các chương trình trò chuyện cùng chuyên gia, cũng như chương trình thử thách đã trở lại trong năm nay bởi nhu cầu của đa số những người tham gia.

“Chúng tôi tự hào rằng CLOUDSEC đã trở thành một nền tảng lãnh đạo tư duy toàn cầu được làm phong phú bởi tính độc đáo của khu vực. Chúng tôi hy vọng các chuyên gia trong ngành ở Đông Nam Á sẽ cung cấp những hiểu biết về vị thế của chúng tôi hiện tại và những nơi chúng tôi đang hướng tới trong thế giới điện toán đám mây và bảo mật”, Nilesh Jain, Phó Chủ tịch Trend Micro khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ cho biết. “Tôi không nghi ngờ gì về việc CLOUDSEC sẽ tiếp tục truyền thống cung cấp nội dung sâu sắc và thiết thực để truyền cảm hứng cho các các nhà lãnh đạo ngành trong khu vực để củng cố các tổ chức của họ trước sự gián đoạn trong tương lai”.

Buổi giới thiệu về bảo mật đám mây sẽ có sự góp mặt của các diễn giả nổi tiếng từ Đông Nam Á bao gồm:

- Rich Karlgaard, Nhà tương lai học và Tổng biên tập tại Forbes châu Á

- Kevin Khoo, Giám đốc Thông tin Tập đoàn Sunway

- Ian Loe, Giám đốc Công nghệ tại NTUC

- David Ng, Giám đốc An ninh Thông tin tại OCBC

- Jonathan Lumain, Giám đốc Công nghệ & Thông tin Tập đoàn House of Investments

Sự kiện cũng chào đón các diễn giả từ các công ty đầu ngành bao gồm Amazon Web Services (AWS), RICOH, Pearson và OCBC cùng nhiều công ty khác.

Để biết thêm thông tin về CLOUDSEC 2021 và đăng ký tham gia, vui lòng truy cập https://www.cloudsec.com/

Phạm Trang