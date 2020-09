Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, củng cố khả năng phòng, chống tấn công mạng.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Ông Nguyễn Ngọc Cường cho biết, việc bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng và ứng phó với những nguy cơ mới từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nội dung cốt lõi, sống còn trong bảo vệ và phát triển đất nước ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an luôn tích cực, chủ động trong bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng; tăng cường bảo vệ an ninh mạng cho cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng Việt Nam, đặc biệt là các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; chủ động trong phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, loại bỏ mã độc lây nhiễm trong hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Ngọc Cường cho biết, trong thời gian tới, việc chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan nhằm mang lại cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước; nhiều loại hình ứng dụng, dịch vụ mới trên không gian mạng sẽ tiếp tục phát triển, nở rộ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức, hiểm họa khôn lường từ không gian mạng đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: tình hình tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng; hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục là mục tiêu trọng yếu của các cuộc tấn công mạng...

Để nắm bắt kịp thời cơ hội, đồng thời chủ động phòng ngừa, ứng phó với những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp công nghệ phù hợp, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, củng cố khả năng phòng, chống tấn công mạng; nâng cao ý thức cảnh giác về bảo mật thông tin, dữ liệu cho toàn thể cán bộ, công nhân viên và người sử dụng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

Đại tá Nguyễn Ngọc Cường cho biết, tổ chức doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai chiến lược bảo đảm an ninh, an toàn thông tin một cách bài bản, phù hợp; xây dựng và triển khai các quy định, chính sách bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng cụ thể rõ ràng, đúng quy định; chủ động rà soát và kiểm soát chặt chẽ việc cài đặt trang thiết bị, sử dụng phần mềm hợp pháp, có bản quyền, đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn thông tin.

"Bên cạnh đó, tổ chức cần tích cực hợp tác, phối hợp với lực lượng chuyên trách về bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công An trong bảo đảm an ninh thông tin, phòng chống tấn công mạng, ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý các đối tượng sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Đồng thời cần tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ tiềm năng, uy tín, tin cậy ở trong và ngoài nước để được tư vấn, hỗ trợ triển khai các giải pháp an ninh, an toàn thông tin một cách hiệu quả, tiết kiệm”, ông Cường nói.

Đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao còn đưa ra khuyến nghị các tổ chức, doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, nhất là các quy định trong Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động nghiên cứu các nội dung liên quan để thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình và các chủ thể liên quan, từ đó góp phần bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng, hướng tới xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

