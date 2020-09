Ngân hàng Nhà nước và Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc dẫn đầu về đảm bảo ATTT

Theo kết quả xếp hạng an toàn thông tin mạng năm 2019 của các cơ quan nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc là 4 đơn vị được đánh giá quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt.

Vĩnh Phúc là một trong bốn bộ, ngành, địa phương được đánh giá đã quan tâm đảm bảo an toàn thông tin ở mức tốt trong năm 2019. (Ảnh minh họa)

Kết quả đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước năm 2019 vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT công bố.

Trong lần thứ hai xếp hạng an toàn thông tin mạng đối với các cơ quan nhà nước, Cục An toàn thông tin đã tiến hành đánh giá với 89 cơ quan gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các Bộ: Công an, Quốc phòng, TT&TT) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo kết quả mới được công bố, trong năm 2019, có 4 bộ, ngành, địa phương được xếp loại A (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt), đạt gần 4%; 46 bộ ngành, địa phương xếp loại B (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức khá), chiếm gần 52%; 32 bộ, ngành, địa phương xếp loại C (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình), chiếm gần 36%; 7 bộ, ngành, địa phương xếp loại D (mới bắt đầu quan tâm triển khai an toàn thông tin), chiếm gần 8%; và không có bộ, ngành, địa phương nào bị xếp loại E (chưa quan tâm triển khai an toàn thông tin).

Cụ thể, ở khối các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan duy nhất được xếp loại A. Mười bốn cơ quan được xếp loại B gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế.

Tám cơ quan xếp loại C là các bộ: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Đài truyền hình Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ba cơ quan xếp loại D gồm Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đối với khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ba đơn vị được đánh giá ở xếp loại A là Đà Nẵng, Cần Thơ và Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, 32 cơ quan xếp loại B gồm có: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang.

Hai mươi tư cơ quan xếp loại C là: An Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bình Dương, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Yên Bái. Bốn cơ quan xếp loại D là Cà Mau, Hậu Giang, Lai Châu, Tiền Giang.

Như vậy, so với lần đánh giá, xếp hạng đầu tiên được công bố năm ngoái, năm nay số bộ, ngành, địa phương được đánh giá từ mức khá trở lên đã nhiều hơn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng an toàn thông tin mạng năm 2019, Cục An toàn thông tin nhận định, năm 2019, hầu hết các cơ quan đánh giá đều đã có sự quan tâm đến việc bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị và có xếp hạng cao hơn so với năm 2018, trong đó đã có những đơn vị quan tâm triển khai mức tốt.

“Kết quả đạt được kể trên là do các cơ quan bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, thực hiện căn cứ theo các chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019, đồng thời có hướng dẫn, định hướng của Bộ TT&TT, các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ”, Cục An toàn thông tin cho hay.

Thông tin về phương pháp đánh giá, xếp hạng an toàn thông tin mạng với các cơ quan nhà nước, Cục An toàn thông tin cho biết, chỉ số về mức độ bảo đảm an toàn thông tin của mỗi cơ quan được tổng hợp từ 5 chỉ số thành phần gồm: Chỉ số an toàn thông tin cơ bản dựa trên kết quả đánh giá từ Phiếu báo cáo cung cấp thông tin, số liệu của các cơ quan (50 điểm); Chỉ số an toàn thông tin của Trang/Cổng thông tin điện tử (20 điểm); Chỉ số lây nhiễm mã độc (10 điểm); Chỉ số lộ lọt thông tin (10 điểm); Chỉ số kết nối chia sẻ thông tin giám sát (10 điểm).



Dựa trên kết quả đánh giá, chỉ số mức độ bảo đảm an toàn thông tin của các bộ, ngành, địa phương được phân loại thành 5 mức độ: Xếp loại A (chỉ số an toàn thông tin ≥ 80 điểm), đã quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt; Xếp loại B (65 điểm ≤ chỉ số an toàn thông tin < 80 điểm), đã quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức khá; Xếp loại C (50 điểm ≤ chỉ số an toàn thông tin < 65 điểm), đã quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình); Xếp loại D (30 điểm ≤ chỉ số an toàn thông tin < 50 điểm), mới bắt đầu quan tâm triển khai an toàn thông tin; Xếp loại E (chỉ số an toàn thông tin < 30 điểm), chưa quan tâm triển khai an toàn thông tin.

M.T