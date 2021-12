Đà Nẵng dự kiến thiết lập mạng lưới chuyên gia an toàn thông tin

Trong kiến trúc an toàn thông tin 2.0, Đà Nẵng dự kiến thiết lập mạng lưới kết nối các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và quốc gia, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử lý sự cố.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0. Trong đó về kiến trúc an toàn thông tin, Đà Nẵng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Các nhiệm vụ, giải pháp đó bao gồm xây dựng Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) kết nối với Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia, Hệ thống an ninh mạng phục vụ Chính phủ số của quốc gia.

Trong kiến trúc an toàn thông tin, Đà Nẵng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (ảnh minh họa).

Đà Nẵng cũng sẽ triển khai xác định và xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố; định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập an toàn, an ninh mạng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống Trung tâm công nghệ cao phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; triển khai hiệu quả Hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội nhằm cảnh báo sớm và xử lý, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông.

Một giải pháp nữa là thiết lập mạng lưới kết nối các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin trên địa bàn thành phố và quốc gia, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ xử lý sự cố an toàn thông tin.

Về cơ bản, mô hình tham chiếu công nghệ thành phố Đà Nẵng tương đồng Mô hình tham chiếu bảo mật trong Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Mô hình tham chiếu này là cơ sở để xây dựng an toàn thông tin thành phố Đà Nẵng.

