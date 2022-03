Đại học Công nghệ TP.HCM hợp tác cùng Fortinet đào tạo chuyên gia an ninh mạng

Hợp tác mới ký kết giữa Đại học Công nghệ TP.HCM và Fortinet nhằm cung cấp cho sinh viên ngành công nghệ của trường các khóa đào tạo đầu ngành về an ninh mạng, đồng thời cấp chứng chỉ đào tạo sau khi sinh viên tốt nghiệp khóa học.

Ngày 11/3, Fortinet - công ty chuyên cung cấp các giải pháp an ninh mạng được tích hợp và tự động hóa đã công bố việc hãng ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Trên cơ sở hợp tác này, sinh viên HUTECH sẽ được trang bị các kỹ năng an ninh mạng cần thiết theo yêu cầu từ chương trình giảng dạy của Fortinet, giúp họ có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành thế hệ chuyên gia an toàn thông tin kế tiếp bảo vệ mục tiêu chuyển đổi số an toàn của Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác cũng ghi nhận việc HUTECH trở thành đối tác đào tạo được ủy quyền đầu tiên của Fortinet tại Việt Nam tham gia Chương trình Đối tác đào tạo - một chương trình hợp tác của Fortinet với các tổ chức học thuật trên toàn thế giới trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức an toàn thông tin trên giảng đường và thực tế yêu cầu của nghề trong cuộc sống.

Ước tính sẽ có khoảng 100 sinh viên của HUTECH được hưởng lợi từ chương trình trong năm hợp tác đầu tiên.

Với tư cách là đối tác đào tạo được ủy quyền, HUTECH sẽ cung cấp các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Chuyên gia an ninh mạng (NSE) của Fortinet tại khoa CNTT từ ngày 10/9/2022. Ước tính có khoảng 100 sinh viên của trường được hưởng lợi từ chương trình trong năm hợp tác đầu tiên. Những sinh viên này sẽ bắt đầu chương trình ở cấp độ NSE 4 và có cơ hội khám phá các lộ trình đào tạo cao hơn khi chương trình được phát triển theo thời gian.

Chương trình có thể hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng định hướng nghề nghiệp hoặc đào tạo sinh viên tốt nghiệp trở thành chuyên gia an ninh mạng chuyên nghiệp (Fortinet NSE-Certified). Sinh viên tham gia chương trình được cấp Phiếu thi chứng chỉ để có cơ hội nhận bằng chuyên nghiệp tiêu chuẩn quốc tế khi tốt nghiệp.

Khóa học được tiến hành theo hình thức kết hợp giữa tự học và có giảng viên hướng dẫn với nhiều bài học phong phú tại lớp và thực hành trong phòng lab.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng HUTECH khẳng định, nhà trường luôn chú trọng tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, mang đến cho sinh viên cơ hội việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, việc trường liên kết, hợp tác với các tập đoàn, học viện công nghệ để đào tạo và cung cấp chứng chỉ quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm tốt cũng như phát triển khả năng thích ứng và hội nhập cho sinh viên HUTECH.

Ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc quốc gia, Fortinet Việt Nam cho biết: “Đào tạo về an ninh mạng hiện đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết bởi khoảng cách về kỹ năng đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết tham gia phát triển lực lượng lao động chất lượng cao trong ngành an toàn thông tin”.

Trước đó, Fortinet đã cam kết đào tạo 1 triệu người trên toàn thế giới, bất kể tuổi tác, xuất thân hay kinh nghiệm sống, giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ năng an ninh mạng trên toàn cầu trong 5 năm tới thông qua Chương trình đào tạo nâng cao. Nếu quan tâm đến hình thức đào tạo tùy biến theo tốc độ của bản thân, người học trên toàn cầu có thể truy cập mạng lưới các trung tâm đào tạo được ủy quyền trên toàn thế giới của Fortinet, nơi cung cấp các khóa đào tạo ở nhiều định dạng, gồm cả hình thức học trực tiếp với hướng dẫn viên ảo.

Vân Anh