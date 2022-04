Đại học FPT hợp tác với SIT và Đại học Jacobs đào tạo nhân lực CNTT chất lượng cao

Đại học FPT ký bản ghi nhớ với SIT và Đại học Jacobs để đào tạo nhân lực CNTT trình độ cao đem lại cơ hội giáo dục và nghề nghiệp hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam.

Ngày 13/4/2022, Đại học FPT ký bản ghi nhớ với Viện Công nghệ Schaffhausen (SIT) và Đại học Jacobs tại Bremen (JUB) nhằm tuyển chọn đào tạo sinh viên CNTT có trình độ cao. Thoả thuận hợp tác này được ký kết giữa Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Đại học FPT và Tiến sĩ Serg Bell, nhà sáng lập SIT và Acronis, một trong những công ty hàng đầu thế giới về bảo mật an ninh mạng.

“Với việc triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, chúng tôi sẽ kết nạp thêm nhiều nhân tài vào SIT và JUB, đồng thời hỗ trợ đào tạo thêm nhiều chuyên gia CNTT tại Việt Nam”, Tiến sĩ Bell phát biểu.

Theo một số báo cáo quốc gia, hiện mới có khoảng 10.000 việc làm trong ngành CNTT tại Việt Nam, đây là một thị trường lao động đóng góp đáng kể vào nền kinh tế, đồng thời cống hiến cho công chúng những công nghệ tiên tiến và an toàn hơn. Nhu cầu về CNTT trên thế giới ngày càng nhiều và căn cứ vào dự báo của công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ Gartner, chi tiêu dành cho CNTT trên toàn cầu có thể tăng đến 4,5 nghìn tỉ USD trong năm 2022.

Hướng đến việc thu hẹp khoảng cách về nhân lực an ninh mạng, cũng trong tuần này FPT đã ký một Biên bản ghi nhớ khác với Acronis, một công ty kỳ lân hàng đầu thế giới về bảo mật an ninh mạng do Tiến sĩ Bell sáng lập. Nhằm phát triển nguồn nhân lực bản địa, Acronis đang nghiên cứu khả năng thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam trong năm 2023. Hợp tác chặt chẽ với các trung tâm R&D lớn nhất của Acronis tại Bulgaria và Singapore, đội ngũ tại Việt Nam sẽ phát triển các giải pháp bảo mật an ninh mạng tối tân và mang tính đột phá cho công ty.

Mối quan hệ hợp tác với SIT không chỉ giúp trao đổi thông tin và sinh viên, mà còn là tiền đề phát triển các chương trình liên kết đào tạo học vị tiến sĩ, cũng như nhiều dự án liên kết giáo dục, nghiên cứu và kỹ nghệ giữa hai trường. Thông qua việc phối hợp tổ chức các buổi hội thảo và nghiên cứu chuyên đề, chương trình thực tập cũng như hội nghị học thuật, sự hợp tác này sẽ giúp nâng cao nhận thức toàn cầu về những chương trình giáo dục hiện đại.

SIT và JUB mới đây cũng công bố hợp tác triển khai một chương trình đào tạo hướng nghiệp bậc Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Phần mềm. Chương trình tập trung ươm mầm các nhà lãnh đạo tương lai trong ngành công nghệ, giúp họ phát triển kiến thức chuyên môn cùng với kỹ năng sáng tạo và xây dựng cần thiết để sản xuất, phát triển và đánh giá giải pháp đối phó với nhiều thách thức công nghệ. Nhằm hỗ trợ sinh viên trang trải học phí và các chi phí liên quan đến chương trình, SIT và JUB tổ chức cuộc thi STAR thường niên - so tài lập trình trực tuyến với giải thưởng là học bổng toàn phần do hai trường cùng trao tặng. Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2022.

“Chúng tôi muốn chứng kiến hiệu ứng của cuộc thi này đối với sinh viên các trường đại học. Các nhà lãnh đạo tương lai được ươm mầm từ giảng đường, và đây là cơ hội lý tưởng để sinh viên Việt Nam bộc lộ tiềm năng của mình. Công nghệ thúc đẩy sáng kiến, trong những năm tới sẽ xuất hiện rất nhiều đột phá khoa học công nghệ, do đó chúng ta phải chuẩn bị sẵn nguồn nhân lực tài năng nhằm đón đầu làn sóng này”, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành chia sẻ.

