Đại học KHTN TP.HCM vô địch cuộc thi “Sinh viên với ATTT ASEAN 2020”

Ngôi vị quán quân cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” đã thuộc về đội HCMUS.Twice của trường Đại học Khoa học tự nhiên (KHTN) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng và Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc trao giải Nhất cho đội HCMUS.Twice của Đại học KHTN, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chiều ngày 28/11, lễ tổng kết và trao giải Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”, đã diễn ra tại cơ sở Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông Việt Nam (VNISA) và Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc.

Là cuộc thi kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông Việt Nam (VNISA), chủ trì tổ chức cho sinh viên trên toàn quốc từ năm 2008 và mở rộng ra khu vực ASEAN từ năm 2019 đến nay. Đây cũng một hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020”.

Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Từ Minh Phương nhấn mạnh, nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao là điều kiện hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Đại diện đơn vị đăng cai vòng Chung khảo, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh, trong thế giới kết nối, đảm bảo an ninh mạng là yếu tố sống còn để hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao là điều kiện hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Theo ông Phương, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” không chỉ là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội giao lưu quốc tế cho các sinh viên CNTT, an toàn thông tin trong khu vực mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin cho Việt Nam.

Đội HCMUS.Twice của Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM - Đội vô địch cuộc thi năm nay.

Chia sẻ bên lề vòng Chung khảo, ông Đặng Hải Sơn, Giám đốc sản phẩm - dịch vụ Công ty VINCSS, Phó Trưởng ban giám khảo cho biết, cuộc thi năm nay đã được đổi mới toàn diện. Đây là nỗ lực của Ban tổ chức trong việc đưa cuộc thi vươn tầm khu vực và thế giới.

Đề thi năm nay được nâng cấp, mặc dù tính chất kịch tính không được ưu tiên như cuộc thi năm 2019, nhưng yêu cầu các đội thi phải có chiến lược và kỹ năng toàn diện. Việc summit flag, bản vá phải được thực hiện liên tục, có hiệu quả.

“Ngoài ra, tôi rất vui mừng khi vòng Chung khảo năm nay xuất hiện sự có mặt của các bạn nữ. Có những đội thi tỷ lệ nữ chiếm 1/2 toàn đội. Điều này phần nào cho thấy lĩnh vực an toàn thông tin có sức thu hút và là sân chơi không chỉ cho các bạn nam”, ông Sơn cho hay.

Điểm thi của top 10 đội dẫn đầu cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020".

Kết quả chung cuộc, sau 8 giờ thi thực hành về an toàn thông tin gay cấn, với việc đạt được 6.900 điểm, đội HCMUS.Twice đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM giành ngôi vô địch cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm nay.

Theo ông Trần Anh Duy, Trưởng đoàn Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngay từ đầu năm 2020, trường đã tổ chức nhiều các hoạt động bổ ích cho các bạn sinh viên như: tổ chức các vòng thi Sinh viên với an toàn thông tin cấp trường, thêm mới một số bộ môn thuộc các lĩnh vực liên quan đến an toàn thông tin…. Qua đó, giúp các bạn sinh viên trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để tự tin tham gia các cuộc thi.

“Chúng tôi cũng có chiến lược riêng cho lần tham dự này. Mỗi bạn trong đội được phân công phụ trách một lĩnh vực cụ thể như Web, Pwn, Crypto… Với phương châm mỗi thành viên làm tốt nhiệm vụ của mình, thì cả đội sẽ giành được kết quả tốt nhất", ông Duy chia sẻ.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNISA Vũ Quốc Thành và Phó Cục trưởng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT trao giải Nhì cho 2 đội NotEfiens và AmongUs.

Lần lượt giành 5.800 và 2.500 điểm, 2 đội NotEfiens của Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM và AmongUs của Đại học FPT Hà Nội cùng giành được giải Nhì.

Giải Ba của cuộc thi đã thuộc về 4 đội: MSEC_ADC của Học viện Kỹ thuật Quân sự; Pawsitive của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; ISIT-DTU1 của Đại học Duy Tân; và PTIT.1nfern0 của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở Hà Nội.

Phó Chủ tịch VNISA Vũ Quốc Khánh và Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Từ Minh Phương trao giải Ba cho các đội.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2/5 giải Khuyến khích cho 2 đội sinh viên Việt Nam là Nupakachi (Đại học Bách khoa Hà Nội) và SMSEC_SUPPORT (Học viện Kỹ thuật Quân sự). Giải Khuyến khích của 3 đội đến từ các nước ASEAN khác là SMU Whitehat Society (Singapore), Elite 1 (Indonesia) và Cyber X (Malaysia) sẽ được Ban tổ chức gửi tới các đội.

Theo thông báo của Ban tổ chức, ba đội đoạt giải Nhất, Nhì của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ diễn ra trong phiên toàn thể buổi sáng của hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020” được tổ chức vào ngày 2/12/2020 tại Hà Nội.

M.T