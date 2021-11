Đại học Quốc gia Hà Nội vô địch Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021

Với việc giành 7.300 điểm, đội Pawsitive của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vượt qua 16 đội khác để giành giành giải Nhất cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021.

Kỳ thi có sự góp mặt của nhiều đội thi ASEAN nhất

Lễ trao giải vòng Chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021 được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục CNTT – Bộ GD&ĐT, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT tổ chức chiều nay, ngày 13/11.

Lễ trao giải vòng Chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin diễn ra chiều ngày 13/11, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết, năm nay là lần thứ 14 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ 3 mở rộng tới các nước ASEAN, là năm mặc dù chúng ta thi online nhưng có nhiều nước ASEAN tham gia cuộc nhất, với 7 quốc gia có đội thi cùng sinh viên Việt Nam. Cuộc thi đã ngày càng lan tỏa, được sự hưởng ứng của đông đảo của sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật tại Việt Nam và các nước ASEAN.

Trước vòng Chung khảo, cuộc thi năm nay thu hút 156 đội thi tại vòng Khởi động. Tại vòng Sơ khảo, với 101 đội thi, Ban tổ chức đã trao 43 giải thưởng cho các đội thi theo 3 bảng VN1, VN2 và ASEAN.

“Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam và các nước trong khu vực, việc tham gia cuộc thi với 3 vòng thi liên tiếp là một nỗ lực rất lớn của các em thí sinh, các thấy cô, các trường đại học tại Việt Nam và ASEAN”, ông Nguyễn Thành Hưng nhận xét.

Lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, vòng Chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm nay là cuộc đua tài của 17 đội tuyển sinh viên của 8 nước ASEAN, bao gồm 10 đội của 6 trường đại học, học viện của Việt Nam và 7 đội của 7 trường thuộc các nước Bruney, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Lào và Thái Lan.

Tham gia trực tuyến dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình, các đội đã thi thực hành về an toàn thông tin chủ yếu theo hình thức Tấn công và phòng thủ trực tiếp (King Of The Hill - Attack & Defense) trong vòng 8 tiếng từ 8h và kết thúc lúc 16h ngày 13/11. Điểm của các đội được tính theo kết quả tấn công – phòng thủ của các đội và việc giải các bài tập (Daemon challenges & Jeopardy).

Trao 11 giải thưởng cho các đội sinh viên Việt Nam, Lào

Theo đánh giá của Ban tổ chức, quá trình dự thi tất cả các đội đều thực hiện đúng yêu cầu quy chế cuộc thi, không phát hiện có vi phạm sai sót nào nghiêm trọng ảnh hưởng tới kết quả thi.

Việc đảm bảo hạ tầng thi trực tuyến đã được chuẩn bị chu đáo, không xảy ra sự cố gì đáng kể. Quá trình thi trực tuyến, Ban giám khảo và tổ kỹ thuật đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp mọi câu hỏi của thí sinh.

Các đội thi chiếm lĩnh các khu vực trong bản đồ, vào 15h ngày 13/11.

Theo ông Vũ Quốc Khánh, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết, diễn biến chuyên môn của cuộc thi bắt đầu lấy đà từ từ trong 2 giờ đầu với những đội ghi những điểm số tiên trong lĩnh vực mật mã và sau đó là vực dịch vụ Web.

Sau buổi trưa, tranh chấp quyết liệt đã lan sang lĩnh vực khai thác và khắc phục lỗ hổng phần mềm, nhưng hệ thống cũng ghi nhận có 2 đội đã bỏ cuộc sớm. Càng về cuối cuộc thi càng có nhiều đội tham gia và tăng tốc ghi điểm. Khép lại cuộc thi đã ghi nhận 11 đội có điểm, số điểm cao nhất mà một đội đạt được là 7.300 điểm.

“Đề thi ra khá phù hợp với thực tế và yêu cầu của cuộc thi và tương đương với mặt bằng của các cuộc thi quốc tế uy tín. Trình độ của một số đội sinh viên đạt mức khá và giỏi, hứa hẹn có nhiều triển vọng tiến xa vế chuyên môn nếu duy trì được sự đam mê và đầu tư cho sự nghiệp an toàn thông tin”, đại diện Ban giám khảo nhận định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng trao giải cho đội đạt giải Nhất, tại lễ trao giải trực tuyến.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng và Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng trao giải cho đội đạt giải Nhất cho đội Pawsitive gồm 4 sinh viên Định Quang Vũ, Phan Công Hậu, Nguyễn Cao Bảo Long, Lê Trần Hải Tùng đến từ Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao giải Nhì cho 2 đội thi N0n$la$ của Học viện Kỹ thuật Mật mã - Phân hiệu TP.HCM và HCMUS.BlackPink đến từ Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ba đội cùng đạt giải Ba gồm có UIT.Underrated của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM), BkSec.Oggy và Madagascar cùng đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải Khuyến khích cho các đội: UIT.W3 Đại học CNTT (Đại học Quốc TP.HCM), KMA.L3g1On (Học viện Kỹ thuật Mật mã - Cơ sở phía Bắc), Team L3V3L1NG (National University of Laos - Lào), PTIT.Chongxun (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở phía Bắc), Binary Rabbits (Học viện Kỹ thuật Mật mã - Cơ sở phía Nam).

Chủ tịch VNISA cho biết Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì sân chơi bổ ích này trong những năm tiếp theo.

Chúc mừng 17 đội dự vòng Chung khảo 2021 và đặc biệt là các đội thi, các trường đạt giải, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng cho rằng: Các đội tham gia vòng Chung khảo đã thể hiện được niềm đam mê với lĩnh vực an toàn thông tin và khát khao chinh phục các thử thách mới. Đây sẽ là những kinh nghiệm quý báu trong hành trang nghề nghiệp của các em.

Những năm qua, cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin luôn là một cơ hội để các sinh viên an toàn thông tin trau dồi thêm trình độ nghề nghiệp, học hỏi lẫn nhau và giao lưu giữa thí sinh từ các nước ASEAN.

"Với trách nhiệm xã hội nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam và góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam về an toàn thông tin trong khu vực, VNISA sẽ tiếp tục duy trì sân chơi bổ ích này trong những năm tiếp theo”, ông Nguyễn Thành Hưng cho biết thêm.

Vân Anh