Đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia khi đào tạo chuyển giao

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, cùng với việc đào tạo các công nghệ mới, quá trình này phải đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quy định của Bộ.

Đảm bảo an toàn khi tập huấn chuyển giao công nghệ. (Ảnh minh họa: egov)

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư năm 2020.

Theo Cổng thông tin Công an Thái Bình, trong đợt này Công an tỉnh sẽ tổ chức 14 lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các huyện, thành phố.

Tại đây, học viên sẽ được hướng dẫn 3 chuyên đề gồm bảo mật cơ yếu, sử dụng phần mềm nội bộ và chuyển giao phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại buổi khai giảng, ông vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: việc đào tạo, chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nội dung quan trọng góp phần đào tạo cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính từ tỉnh đến cơ sở nắm vững nghiệp vụ để quản trị, sử dụng, vận hành hiệu quả hệ thống Cở sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Ban quản lý lớp học cần chủ động theo dõi, duy trì chấp hành nội quy lớp học. Ngoài việc truyền đạt những nội dung liên quan đến công nghệ và phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, quá trình tổ chức đào tạo phải đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của hệ thống CSDL quốc gia về dân cư, quy định của pháp luật và Bộ Công an.

Các học viên phải nêu cao trách nhiệm, tự giác học tập; chú ý lắng nghe và vận dụng thực hành. Những vấn đề thắc mắc hoặc chưa hiểu rõ phải kịp thời đề xuất giảng viên giải đáp; đảm bảo sau khi kết thúc, cán bộ tham gia đào tạo phải nắm vững được quy trình quản lý, khai thác, vận hành hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

D.V