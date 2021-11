17 đội thi vòng cuối Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2021

Vòng thi chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2021 đang diễn ra hoàn toàn trực tuyến, với sự tham gia của 10 đội Việt Nam và 7 đội của 7 nước ASEAN khác.

Năm 2021 là năm thứ 14 cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức dành cho đối tượng là sinh viên, học viên các cơ sở đào tạo đại học trong cả nước và là năm thứ 3 cuộc thi được mở rộng cho các đội tuyển sinh viên đến từ khu vực ASEAN.

Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021” do VNISA phối hợp cùng Cục CNTT - Bộ GD&ĐT, Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin ở các cơ sở đào tạo; Tạo điều kiện cho sinh viên ngành ATTT các nước ASEAN giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Cuộc thi cũng góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức công nghệ hiện đại trong lĩnh vực an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn lực có trình độ cao về an toàn thông tin.

Vòng chung khảo - vòng thi cuối cùng của cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN năm nay đã chính thức được khởi động sáng nay, ngày 13/11. Góp mặt tại vòng thi này là 17 đội tuyển sinh viên đến từ 8 nước ASEAN được chọn ra từ vòng Sơ khảo diễn ra trực tuyến vào ngày 16/10.

Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch VNISA, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi đang theo dõi vòng Chung khảo qua hệ thống camera kết nối với nền tảng hội nghị truyền hình.

Bên cạnh 10 đội thi đến từ 7 trường đại học, học viện của Việt Nam, 7 đội sinh viên của các nước ASEAN khác tham gia đua tài tại vòng chung khảo gồm có IDK IDK IDK của Thái Lan, CyberX đến từ Malaysia, Team L3V3L1NG của Lào, utb01.bn của Brunei, 403 Forbidden của Myanmar, F4ntastic.ID của Indonesia và NoName đến từ Singapore.

Danh sách 17 đội thi Chung khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2021.

Tại vòng thi Chung khảo, các đội tuyển sinh viên thi thực hành về an toàn thông tin chủ yếu theo hình thức Tấn công và phòng thủ trực tiếp (King Of The Hill - Attack & Defense) trong vòng 8 giờ. Điểm của các đội được tính theo kết quả tấn công - phòng thủ của các đội và việc giải các bài tập (Daemon challenges & Jeopardy).

Các đội tham gia vòng Chung khảo thi online hoàn toàn, dưới sự giám sát của Ban tổ chức và Ban giám khảo qua hệ thống camera kết nối vào nền tảng hội nghị truyền hình.

Tính đến 11h25 ngày 13/11, trên hệ thống bảng điểm vòng Chung khảo cuộc thi, đã có 5 đội thi giành được điểm số là: HCMUS.BlackPink của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM; UIT.Underrated của Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM; BkSec.Oggy và Madagascar cùng đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội; đội n0n$la$ của Học viện Kỹ thuật Mật mã - Phân hiệu TP.HCM.

Dự kiến vòng thi Chung khảo sẽ kết thúc vào 16h cùng ngày 13/11. Ngoài hệ thống thi làm bài online, các thí sinh còn tham dự lễ khai mạc, lễ trao giải và tương tác tại phòng thi online, dựa trên nền tảng hội nghị truyền hình với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Điểm cầu dự thi của đội KMA.L3g1On, Học viện Kỹ thuật mật mã, Hà Nội.

Trước đó, vòng thi Sơ khảo Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN năm nay được tổ chức hoàn toàn online, với sự tham gia của 101 đội thi, gồm có 73 đội của 30 trường đại học và học viện Việt Nam và 28 đội thuộc 18 trường của 07 nước ASEAN khác (Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanma, Lào, Thái Lan và Singapore). Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã trao 43 giải thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Hai đội KMA.L3g1On và n0n$la$ giành giải Nhất ở vòng thi Sơ khảo đều đến từ Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Vòng khởi động cuộc thi diễn ra trong 4 giờ ngày 9/10 có sự góp mặt của 156 đội thi từ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam và các trường thuộc các nước ASEAN.

Điểm mới của cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021” là giải thưởng dành cho các đội đạt giải cao vòng Chung khảo. Cụ thể, ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, đội đạt giải cao ở vòng thi này còn được nhận thêm giải thưởng là các Voucher tham gia các kỳ thi, khóa học về an toàn thông tin chất lượng cao, mỗi Voucher trị giá lên tới hơn 1.000 USD của tổ chức đào tạo an toàn thông tin EC-Council.

Vân Anh