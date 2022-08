Khởi động bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam xuất sắc 2022

Bên cạnh nhóm hạng mục dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam, chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2022 cũng tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin Make in Vietnam tiêu biểu.