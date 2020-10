Điểm trúng tuyển ngành ATTT Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2020 là 24,9

Năm nay, điểm trúng tuyển vào ngành đào tạo an toàn thông tin (ATTT) hệ Dân sự của Học viện Kỹ thuật Mật mã là 24,9 điểm, tăng 3,4 điểm so với mức điểm trúng tuyển vào ngành này năm ngoái.

Danh sách 796 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy - đóng học phí năm 2020 của Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa được công bố (Trong ảnh: Sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã dự vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019)

Điểm chuẩn trung tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy – hệ đóng học phí (còn gọi là hệ Dân sự) năm 2020 vừa được Hội đồng tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Mật mã ra quyết định công nhận hôm nay, ngày 5/10/2020.

Theo đó, trong 3 ngành đào tạo đại học hệ Dân sự của Học viện Kỹ thuật Mật mã, CNTT là ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất năm nay: 25,8 điểm. Hai ngành An toàn thông tin và Kỹ thuật điện tử, viễn thông có các mức điểm chuẩn trúng tuyển lần lượt là 24,9 điểm và 24,25 điểm.

Theo thống kê, trong 4 năm gần đây, các mức điểm chuẩn trúng tuyển vào 3 ngành đào tạo hệ Dân sự của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020 là cao nhất. Trong đó, so với năm 2019, mức điểm chuẩn trúng tuyển của ngành An toàn thông tin cao hơn 3,4 điểm. Mức chênh giữa điểm trúng tuyển năm nay so với năm ngoái của 2 ngành CNTT và Kỹ thuật điện tử viễn thông lần lượt là 2,9 và 3,5 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy - hệ dân sự năm 2020 vừa được Học viện Kỹ thuật Mật mã công bố áp dụng chung cho các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn thi gồm A00 (Toán, Vật lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, tiếng Anh) và D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh).

Cùng với việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển, ngày 5/10, Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng ra quyết định công nhận danh sách 796 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy hệ dân sự năm 2020, gồm 235 thí sinh trúng tuyển ngành CNTT; 447 thí sinh trúng tuyển ngành An toàn thông tin và 114 thí sinh trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông.

Theo danh sách, ở ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay, thí sinh cao điểm nhất là Đoàn Anh Ngọc có tổng điểm 3 môn tổ hợp A00 là 27,45 điểm. Trần Văn Hiệp là thí sinh có điểm trúng tuyển vào ngành CNTT cao nhất, có tổng điểm 3 môn tổ hợp A00 là 27,7 điểm. Còn với ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất là Hoàng Văn An, có tổng điểm 3 môn tổ hợp A00 là 25,8.

Các thí sinh, phụ huynh có thể xem Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào 3 ngành đào tạo đại học hệ Dân sự năm 2020 của Học viện Kỹ thuật Mật mã tại đây.

Theo Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” (Đề án 99), Học viện Kỹ thuật Mật mã là 1 trong 8 cơ sở đào tạo được Thủ tướng Chính phủ quyết định tập trung đầu tư cho đào tạo nhân lực an toàn thông tin, cùng với 7 cơ sở khác gồm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học CNTT thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.

Vân Anh