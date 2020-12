Đào tạo kỹ năng bảo mật và xác thực phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư

Hàng trăm cán bộ thuộc lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh sẽ được đào tạo về công tác bảo mật, xác thực và chuyển giao công nghệ, phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quảng Ninh đào tạo cho hàng trăm cán bộ các kỹ năng trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh:conganquangninh.gov.vn)

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lớp đào tạo tạo triển khai bảo mật, xác thực và chuyển giao công nghệ, phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ lực lượng Công an làm công tác về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự kiến, các lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 7/12/2020 đến 16/1/2021 với sự tham dự của hàng trăm cán bộ học viên là cán bộ công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Cụ thể, theo tin từ Cổng thông tin Công an Quảng Ninh, dự kiến 10 lớp được tổ chức trong đợt tập huấn này. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (QLHC về TTXH) được đào tạo công tác quản lý, kiến thức và thực hành về sử dụng sản phẩm mật mã, kỹ năng về triển khai, cài đặt, sử dụng, giải quyết sự cố đối với sản phẩm mật mã trong suốt quá trình vận hành hệ thống. Đảm bảo 100% nguồn nhân lực được đào tạo ở các cấp có năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên sâu về công tác QLHC về TTXH, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ triển khai, quản trị, vận hành hệ thống CSDLQG về DC. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của hệ thống CSDLQG về DC, các quy định của pháp luật và Bộ Công an.

Tại các lớp tập huấn, học viên sẽ được huấn luyện kỹ năng cài đặt các phần mềm bảo mật cơ yếu, xác thực và chuyển giao phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, tại phần tập huấn chuyển giao phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, học viên được giới thiệu tập huấn những nội dung gồm: phần mềm quản trị ứng dụng; phần mềm cư trú; phần mềm quản lý Tàng thư nhân, hộ khẩu; phần mềm quản lý Biến động về dân cư; Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và xử lý vi phạm; Phần mềm cung cấp dịch vụ dân cư.

Theo đánh giá, nguồn nhân lực được đào tạo góp phần vào việc thực hiện, quản trị, vận hành Dự án CSDLQG về dân cư hiệu quả, đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, tiến tới phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân; kết nối các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND.

