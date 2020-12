Đào tạo nhận thức an toàn, an ninh thông tin cho nhân viên thủy điện

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã phối hợp với Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức chương trình đào tạo nâng cao nhận thức an toàn, an ninh thông tin cho toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Giảng viên chương trình đang chia sẻ kiến thức về an toàn, an ninh thông tin cho CBCNV công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak. Ảnh: EVN

Chương trình được tổ chức vào đầu tháng 12, với mục tiêu nâng cao nhận thức an toàn, an ninh thông tin cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công ty. Sau chương trình, mỗi CBCNV có thể tự bảo vệ chính mình trước các mối đe dọa từ môi trường mạng/internet, cũng như sử dụng các hệ thống thông tin của đơn vị một cách hiệu quả an toàn, nhận diện được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Tại khóa đào tạo, CBCNV được phổ biến kiến thức quan trọng về nguy cơ tấn công phổ biến trên các thiết bị người dùng cuối như: tổng quan về điểm yếu an toàn thông tin, quy trình tấn công của tin tặc, các kỹ thuật tấn công của tin tặc; cách bảo mật, ngăn ngừa mã độc trên các thiết bị các thiết bị người dùng cuối; thảo luận đưa ra những giải pháp phòng tránh, ngăn chặn tấn công đảm bảo sử dụng an toàn, an ninh thông tin trong công việc như biện pháp giữ an toàn khi truy cập hệ thống công nghệ thông tin, truy cập internet, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử…

Chương trình đào tạo lần này giúp CBCNV Công ty nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, các đối tượng xấu, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong sử dụng mạng phục vụ công việc. Với phương châm tự bảo vệ chính mình, mỗi CBCNV chủ động trang bị cho mình những kiến thức nhằm phòng vệ, ngăn ngừa rủi ro mất an toàn, an ninh thông tin để hệ thống công nghệ thông tin của Công ty được bảo vệ một cách an toàn và hiệu quả. Trên cơ sở đó, lãnh đạo công ty có những những giải pháp thiết thực áp dụng vào thực tiễn quản lý điều hành và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tăng cường và nâng cao chất lượng an toàn, an ninh mạng của đơn vị.

Hải Lam