Hơn 200 cán bộ đại diện cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, các tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin tại Việt Nam vừa tham gia “Khóa đào tạo trực tuyến về an toàn mạng quốc tế ASEAN-Trung Quốc” do VNCERT/CC và CNCERT tổ chức.

Ngày 1/3, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã phối hợp cùng CERT Trung Quốc (CNCERT) tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về an ninh mạng quốc tế ASEAN - Trung Quốc.

Là khóa đào tạo dành cho các cán bộ của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia và các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam, khóa đào tạo an ninh mạng quốc tế ASEAN - Trung Quốc được tổ chức trực tuyến qua nền tảng số, với sự góp mặt của hơn 200 học viên.

Khóa đào tạo trực tuyến về an ninh mạng quốc tế ASEAN - Trung Quốc diễn ra trong cả ngày 1/3.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC cho biết, năm 2017, tại TELMIN lần thứ 12, Trung Quốc đã phối hợp với Campuchia tổ chức chương trình đào tạo tại chỗ về an ninh mạng trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, do CNCERT và Ban Thư ký ASEAN thực hiện. Sau các chương trình được tổ chức tại Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia và Malaysia, năm nay Việt Nam phối hợp với CNCERT tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến về an ninh mạng ASEAN-Trung Quốc cho các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn ra trong cả ngày 1/3, khóa đào tạo sẽ cung cấp cho các học viên những thông tin về tình hình chung trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; giới thiệu về kinh nghiệm an toàn, an ninh mạng về các cuộc tấn công mạng; cung cấp thông tin, kinh nghiệm kỹ thuật trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Khóa đào tạo nhằm mục đích chia sẻ thông tin, kiến ​​thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện an ninh thông tin của Trung Quốc và Việt Nam; củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa CNCERT và VNCERT/CC.

Đồng thời, cập nhật, cung cấp tình hình an toàn thông tin, cũng như các nội dung kỹ thuật do các chuyên gia từ Trung Quốc và Việt Nam trình bày như tăng cường ứng phó sự cố bằng tình báo lỗ hổng, xây dựng nền tảng nhận thức tình hình an ninh mạng chuyên sâu về an ninh mạng cho cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, phân tích các chiến dịch lừa đảo ở Việt Nam...

Các cán bộ Sở TT&TT Cao Bằng tham dự khóa đào tạo trực tuyến về an ninh mạng ASEAN - Trung Quốc.

Đại diện VNCERT/CC nhấn mạnh: Việc ứng dụng CNTT ngày càng cao trong kỷ nguyên số mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức. Tuy nhiên, cơ hội đi kèm với thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo an toàn cho các hệ thống và ứng dụng CNTT.

Theo quan điểm của nhiều người, ứng phó sự cố là công việc chỉ khi có sự cố xảy ra mới nhanh chóng giải quyết, hạn chế ảnh hưởng của sự cố. Tuy nhiên, cách nhìn thụ động như vậy không còn phù hợp trong tình hình mới. “Chúng ta cần lường trước mọi tình huống, chuẩn bị các tình huống, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố, ứng phó hiệu quả để có thời gian ngừng hoạt động ngắn nhất, giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn sự cố tái diễn. Nói cách khác, chủ động ứng phó sự cố sẽ là nội dung rất quan trọng, hòa vào quy trình đảm bảo an toàn thông tin của mọi tổ chức, doanh nghiệp”, đại diện VNCERT/CC nêu quan điểm.

Trong bối cảnh đó, tổ chức CERT của các quốc gia, không chỉ đưa ra cảnh báo các tình huống khẩn cấp liên quan đến một lỗ hổng mới có nguy cơ cao hoặc được nhiều tổ chức sử dụng; phối hợp khi có sự cố xảy ra, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức trong nước nâng cao năng lực chủ động ứng phó sự cố an toàn thông tin.

Đại diện VNCERT/CC và CNCERT đều mong rằng qua chương trình đào tạo này, 2 đơn vị sẽ có thêm nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả hơn nữa; các doanh nghiệp an toàn thông tin của 2 nước sẽ trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ cùng nhau đảm bảo an toàn thông tin; các thành viên mạng lưới ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin và chủ động ứng phó sự cố.

Vân Anh