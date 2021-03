Đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến tại Việt Nam giảm mạnh

Nhờ phối hợp giữa chính phủ và các đối tác tư nhân, Việt Nam ghi nhận sự suy giảm đáng kể các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

Báo cáo của Kaspersky cho thấy các mối đe dọa trực tuyến và ngoại tuyến của Việt Nam năm 2020 giảm đáng kể so với 2019. Công ty bảo mật cho rằng Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để có được kết quả này.

Các mối nguy an ninh mạng giảm mạnh tại Việt Nam năm 2020. (Ảnh minh hoạ: Hải Đăng)

Năm 2020, các sản phẩm Kaspersky phát hiện hơn 64 triệu mối đe dọa mạng khác nhau tại Việt Nam, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Năm 2019, con số này là 75 triệu. Tỷ lệ người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những mối nguy trên mạng là 39,1%, đứng thứ 19 trên thế giới, giảm 2 bậc so với năm 2019.

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky Đông Nam Á khẳng định dịch bệnh khiến môi trường học tập và làm việc thay đổi. Nhiều sự cố lừa đảo và thủ pháp kỹ thuật xã hội nhắm vào tâm lý người dùng để đánh cắp tiền bạc hoặc thông tin. Trong đó, phần lớn đã lợi dụng bối cảnh Covid-19 để trục lợi. Ngăn chặn những vấn đề này đòi hỏi sự bình tĩnh và cảnh giác cao độ, điều rất khó thực hiện giữa giai đoạn đại dịch đầy xáo động.

Số liệu từ hãng bảo mật cho thấy sự cố ngoại tuyến tại Việt Nam cao hơn nhiều so với sự cố trực tuyến. Hơn 268 triệu sự cố ngoại tuyến được ghi nhận năm 2020, giảm so với gần 372 triệu sự cố năm 2019, giảm 27,8%.

Sự cố ngoại tuyến bao gồm các mối nguy hiểm liên quan đến phần mềm độc hại lây lan qua USB, CD, DVD và các phương thức ngoại tuyến khác. Số liệu cho thấy 64,6% người dùng Việt bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa này, đứng thứ 8 trên thế giới, tiến bộ 2 bậc so với năm 2019 (đứng thứ 6).

Số liệu cho thấy trong năm 2020, Malaysia và Philippines có số lượng mối đe dọa mạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với lần lượt 48,7 triệu và 44,4 triệu mối đe dọa.

Singapore là quốc gia trong khu vực có số lượng sự cố ngoại tuyến thấp nhất trong năm 2020 với 4,4 triệu mối đe dọa.

Ông Yeo Siang Tiong nhận định, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực về an ninh mạng nhờ nỗ lực phối hợp của chính phủ và các đối tác tư nhân trong chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” do Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước triển khai.

Nhờ chiến dịch, số lượng IP Botnet đã giảm gần một nửa và hơn 1,2 triệu máy tính đã được quét, phát hiện hơn 400.000 trong số đó bị nhiễm phần mềm độc hại.

“Khi khu vực công trong nước tiếp tục nỗ lực hướng tới xây dựng một không gian mạng an toàn hơn, các cá nhân và doanh nghiệp vẫn cần ghi nhớ rằng tội phạm mạng không bao giờ ngủ. Do đó, hệ thống phòng thủ trực tuyến của chúng ta phải được tự động hóa, chủ động và hoạt động dựa trên thông tin tình báo”, ông Yeo nêu ý kiến.

Hải Đăng

