Để hacker không đánh cắp hình ảnh nhạy cảm từ thiết bị smarthome

Với những người đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị nhà thông minh, lo ngại bị hacker đánh cắp hình ảnh riêng tư, nhạy cảm là hoàn toàn có cơ sở.

Thiết bị smarthome của Bkav. Ảnh: Bkav

Chia sẻ tại tọa đàm “Bảo mật cho thiết bị IoT trong kỷ nguyên 5G”, ông Nguyễn Anh Phan, Trưởng bộ phận Giám sát và xử lý sự cố Bkav nhận định trong các thiết bị IoT đang dùng trong gia đình như camera an ninh, khóa bảo mật, loa thông minh, camera an ninh là thiết bị thường được lựa chọn. Lý do là camera an ninh dễ bị khai thác qua đường truyền, tấn công từ xa, không cần trực tiếp trong mạng nội bộ (local). Ngoài ra, có thể theo dõi được hình ảnh, nghe được âm thanh qua camera.

Với những người đang chuẩn bị xây nhà mới, lắp đặt thiết bị nhà thông minh, có nhiều điểm cần lưu ý về bảo mật. Để ngăn chặn việc bị nghe lén, đột nhập, phân tích dữ liệu, điều đầu tiên cần làm đó chính là đặt mật khẩu có độ khó, độ phức tạp cao, chẳng hạn như độ dài tối thiểu của mật khẩu là 8 ký tự kết hợp giữa chữ được viết hoa, viết thường, chữ số và ký tự đặc biệt. Không đặt mật khẩu liên quan đến cá nhân như tên, tuổi, sinh nhật và không nên dùng chung một mật khẩu.

Tiếp theo, nên lựa chọn những đơn vị có thương hiệu uy tín trên thị trường để bảo đảm rằng, các sản phẩm của họ có sự tuân thủ theo các tiêu chí trong nước và quốc tế. Do đã có tên tuổi, các công ty này thường sử dụng công nghệ hiện đại và thường xuyên cập nhật các bản vá cho thiết bị.

Thứ ba, nên cài đặt, cấu hình hạn chế truy cập từ xa (nếu có). Người dùng cũng lưu ý vị trí lắp đặt phải đảm bảo an toàn về mặt vật lý. Đó là đặt ở nơi người ngoài khó tiếp cận, tránh trường hợp bị cài đặt phần mềm gây mất an toàn, an ninh thông tin. Tiếp theo, người dùng không nên chia sẻ Wi-Fi của nhà mình với người khác. Cuối cùng, nên cài đặt phần mềm diệt virus.

Du Lam