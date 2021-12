Diễn tập ứng cứu sự cố webshell ở Quảng Ngãi

Trong buổi diễn tập mới nhất, các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi được chia ra thành 5 đội, với tình huống giả định là hệ thống bị nhiễm mã độc webshell.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn chuyên sâu về an toàn thông tin, ngày 15/12, các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mã độc chiếm quyền quản lý các hệ thống website (webshell).

Theo Cổng thông tin điện tử quangngai.gov.vn đưa tin, các thành viên được chia ra thành 5 đội với tình huống giả định là hệ thống bị nhiễm mã độc webshell, các đội ứng cứu tiếp nhận cảnh báo và tiến hành điều tra, phân tích và xử lý các thành phần độc hại, điều tra nguồn gốc tấn công và khôi phục hệ thống.

Webshell là một dạng mã độc, hỗ trợ quá trình xâm nhập và chiếm lấy quyền quản lý hệ thống các website của các hacker. Nguy cơ tấn công bằng webshell đang trở nên phổ biến hơn, và cần được lên phương án phòng vệ.

Đợt huấn luyện, tập huấn chuyên sâu về an toàn thông tin cho 50 thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi do Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty cổ phần An toàn thông tin CYRADA tổ chức.

Đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ tại điểm cầu Hà Nội, và trực tiếp tại hội trường của VNPT Quảng Ngãi.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm về công tác phòng, chống tấn công mạng, đảm bảo về an toàn an ninh thông tin cho Đội ứng cứu của tỉnh Quảng Ngãi.

H.A.H