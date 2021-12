“Điểm mặt” 15 sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc 2021

Theo đại diện VNISA, số lượng vượt trội của nhiều sản phẩm mới và sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp mới ở hạng mục “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc” cho thấy tương lai phát triển của công nghiệp an toàn thông tin nội địa.

Với 15 sản phẩm được vinh sanh, “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc” là hạng mục có nhiều danh hiệu hơn cả trong 8 hạng mục của chương trình bình chọn “Chìa khóa vàng” năm 2021 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức.

Đây là đều là kết quả nghiên cứu, phát triển mới, có chất lượng cao, có tiềm năng thương mại hóa và cung cấp ra thị trường trong tương lai gần, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.

Phần mềm Bkav Privileged Access Management

Đây là nhóm giải pháp giúp bảo mật, quản lý tập trung các tài khoản quản trị hệ thống, phiên truy cập đặc quyền một cách tự động trong việc kiểm soát truy cập tài nguyên, thiết lập, thay đổi chính sách và cấu hình trên hệ thống.

Phần mềm Bkav Network Access Control

Bkav Network Access Control là giải pháp kiểm soát truy cập mạng có chức năng điều khiển truy cập mạng, giám sát và phát hiện xâm nhập. Với bộ tính năng đầy đủ bao gồm các phương thức xác thực web để truy cập, quản lý thiết bị không dây và có dây một cách tập trung, hỗ trợ 802.1X, cách ly ở lớp mạng layer-2 đối với các thiết bị có vấn đề.

CyStack Web Security

Sản phẩm bao gồm các tính năng chính: Quét lỗ hổng bảo mật của website, ứng dụng, máy chủ; Giám sát bảo mật các hạng mục: Lỗ hổng, cổng mở, website bị tấn công, danh sách đen website toàn cầu, chứng chỉ bảo mật SSL; Quản lý công việc khắc phục lỗ hổng.

Trình quản lý mật khẩu Locker

Trình quản lý mật khẩu Locker của CyStack Việt Nam là một phần mềm đa nền tảng giúp người dùng lưu trữ tất cả mật khẩu cá nhân tại một két sắt bảo mật an toàn. Locker cho phép người dùng truy cập mật khẩu của mình trên mọi thiết bị, mọi lúc và mọi nơi. Ngoài việc lưu trữ mật khẩu an toàn, sản phẩm còn có khả năng lưu trữ thông tin thẻ thanh toán, ghi chú bí mật, thông tin cá nhân.

Giải pháp quản lý sự kiện và bảo mật thông tin VSIEM

VSIEM là giải pháp của VNCS Global. Sản phẩm giúp thu thập, xử lý tập trung và trình diễn các thông tin liên quan đến các sự kiện an toàn thông tin trên quy mô toàn bộ tổ chức. Giải pháp hỗ trợ thu thập từ đa dạng nguồn thông tin, phân tích, chuẩn hóa

Giải pháp làm việc từ xa an toàn

VCS M-Suite của Công ty an ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) có cách tiếp cận hiện đại về lĩnh vực bảo mật kết nối từ xa, được áp dụng trên giao thức SDP - Software Defined Perimeter. VCS M-Suite tuân thủ và vượt những nguyên tắc cốt lõi trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng.

Giải pháp phát hiện và phản ứng gian lận tài chính

Viettel Financial Fraud Detection & Response là giải pháp phát hiện và phản ứng lại các chiến dịch tấn công lừa đảo chiểm đoạt tiền khách hàng, trục lợi từ các chương trình khuyến mại của các ngân hàng số bằng việc kết hợp linh hoạt công nghệ hồ sơ hóa động để phân tích hành vi người dùng.

Giải pháp cập nhật tri thức an ninh mạng

Viettel Threat Intelligence là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái giám sát an toàn thông tin với các chức năng: Thu thập, lưu trữ và xử lý nguy cơ tập trung, phân tích đánh giá mức độ nghiêm trọng của các nguy cơ và đưa ra các cảnh báo; đồng thời hỗ trợ giám sát theo dõi, cung cấp thông tin về các đối tượng liên quan với nguy cơ.

Hệ thống ngăn chặn URL độc hại

Sản phẩm do Phòng thí nghiệm trọng điểm an toàn thông tin phát triển, cung cấp cho người dùng khả năng ngăn chặn, chủ động báo cáo các URL, tên miền, IP độc hại thông qua Extension trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, FireFox. Quản trị viên sẽ xét duyệt và đưa các thông tin người dùng cung cấp vào danh sách URL độc hại trong cơ sở dữ liệu.

Giải pháp tường lửa ứng dụng web CMC là 1 phần trong bộ sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin của CMC Cyber Security.

Tường lửa ứng dụng web CMC

Đây là một phần của bộ sản phẩm bảo đảm an toàn thông tin do CMC Cyber Security cung cấp, có khả năng tích hợp trên cloud nhằm bảo vệ trang web, các API trước các cuộc tấn công, các mối đe dọa đã từng hoặc chưa từng được biết đến bằng các công cụ ruleset mạnh mẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp nâng cao hiệu năng hoạt động.

Phần mềm, nền tảng ký số CA2

Là sản phẩm của Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm, nền tảng này có tính năng nổi bật là đảm bảo xác thực, an toàn bảo mật. Hỗ trợ môi trường PC, Tablet, Smartphone. Hỗ trợ các dạng chuẩn công nghệ về chữ ký DSV, PadES, XadES, CadES cho các dạng tệp PDF, XML, CMS... đạt được các chuẩn an toàn SCAL2, TSA, FIPS 140-2 Level 3, có mức mã hóa mạnh.

Giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác

Giải pháp do MobiFone tự nghiên cứu, triển khai thực tế trên mạng viễn thông MobiFone nhằm dự đoán, phát hiện và ngăn chặn theo thời gian thực các thuê bao nghi ngờ phát tán các cuộc gọi rác. Giải pháp góp phần bảo vệ khách hàng, nâng cao hình ảnh và sự tin cậy của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của nhà mạng MobiFone.

Hệ thống ngăn chặn kết nối độc hại là một phần trong hệ miễn dịch an ninh mạng đã được VNPT phát triển.

Hệ thống ngăn chặn kết nối độc hại

Là sản phẩm của VNPT, hệ thống có khả năng phát hiện, ngăn chặn, điều hướng kết nối độc hại xuất phát từ mã độc hay từ tấn công mạng. Đảm bảo an toàn bảo mật cho người dùng cuối, hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng, cảnh báo theo thời gian thực. Không gây ảnh hưởng tới hạ tầng hiện có, trong suốt với người dùng, khả năng mở rộng, tùy biến, linh hoạt cao.

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT do EFY Việt Nam phát triển có các tính năng tác nghiệp gồm: Lập, điều chỉnh, hủy hợp đồng; Hỗ trợ kết xuất các biểu báo cáo. Các tính năng an toàn, bao gồm: Hỗ trợ tích chữ ký số token và chữ ký số từ xa; Hợp đồng điện tử được mã hóa bằng khóa của đơn vị nên đảm bảo thông tin hợp đồng không thể thay đổi.

Hệ thống chống rò rỉ dữ liệu

Hệ thống chống rò rỉ dữ liệu của Học viện Kỹ thuật Quân sự giúp kiểm soát, ngăn chặn truy cập website và ứng dụng; kiểm soát việc truyền file, upload qua các ứng dụng mạng, các thiết bị ngoại vi. Sản phẩm được hình thành dựa trên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm CNTT phục vụ Chính phủ điện tử”.

Vân Anh