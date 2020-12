Để mỗi cán bộ điện lực là một lá chắn an toàn thông tin

Các lớp đào tạo, tập huấn về an ninh mạng cho cán bộ công nhân viên ngành điện liên tục được công ty điện lực ở nhiều địa phương tổ chức trong đợt cuối năm.

Buổi tổ chức đào tạo ATTT cho cán bộ của PC Cao Bằng. (Ảnh: PC Miền Bắc)

Công ty Điện lực (PC) Cao Bằng đã phối hợp với Sở TT&TT tỉnh tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các cán bộ công nhân viên.

Theo tin từ Cổng thông tin Điện lực miền Bắc, ông Hoàng Ngọc Sơn – Giám đốc Sở TT&TT Cao Bằng cho biết, CNTT đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế. Hầu hết thông tin của các tổ chức, cá nhân đều được lưu trữ trên hệ thống máy tính. Nhu cầu chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân qua mạng ngày càng cao. Việc mất mát, rò rỉ thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên thông tin, tài chính, danh tiếng của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, công tác an toàn an ninh thông tin là rất cấp thiết.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng nhấn mạnh ứng dụng CNTT trong công tác sản xuất kinh doanh của ngành cũng như của đơn vị được đặt lên hàng đầu bởi hiểm họa về mất an toàn thông tin (ATTT) luôn đe dọa mỗi cá nhân và cả doanh nghiệp.

Tại buổi đào tạo, các học viên đã được tìm hiểu về xu hướng, số liệu thống kê về ATTT trên thế giới và Việt Nam; nguyên nhân mất ATTT; các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber….). Cùng với đó, các chuyên gia cũng chia sẻ về lỗ hổng, điểm yếu của ATTT; các hình thức tấn công phổ biến; các loại mã độc, cách thức lây nhiễm, tác hại của mã độc và nguy cơ mất ATTT trên thiết bị di động cũng như một số giải pháp phòng tránh.

Thông qua đó, các cán bộ có kiến thức tối thiểu để tự bảo đảm ATTT trong công việc thường ngày của bản thân và đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về đảm bảo an ninh, ATTT.

Tập huấn từ xa tại PC Yên Bái (Ảnh: PC Miền Bắc)

Trước đó, PC Yên Bái cũng vừa tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức ATTT cho 270 cán bộ, người lao động sử dụng máy tính tại các phòng, đơn vị thông qua hình thức trực tuyến.

Nội dung tập huấn gồm các vấn đề cơ bản như thiết lập máy tính an toàn; an toàn khi sử dụng mạng không dây kết nối Internet; mã độc và cách phòng chống; nhận biết, phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin nhắn rác; sử dụng mạng xã hội an toàn; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong PC Yên Bái.

Bên cạnh đó, học viên được phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; hướng dẫn quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các công văn của EVN, EVNNPC về tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT trong Tập đoàn, Tổng công ty.

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin là một nhiệm vụ không thể thiếu trong ứng dụng CNTT và hoạt động chỉ đạo điều hành của PC Yên Bái. Vì vậy, hệ thống thông tin, ứng dụng phần mềm phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn bảo mật, đưa ra giải pháp kịp thời để đối phó, ngăn chặn nguy cơ rủi ro. Các lớp tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức ATTT đối với lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; CBCNV của PC Yên Bái.

