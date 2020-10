Lai Châu diễn tập xử lý tình huống tấn công lây nhiễm mã độc qua email

Sở TT&TT Lai Châu vừa phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức diễn tập an toàn thông tin năm 2020.

Diễn tập xử lý mất an toàn thông tin do tấn công lây nhiễm mã độc qua email tại Lai Châu. (Ảnh minh họa: Laichau.gov.vn)

Diễn tập an toàn thông tin năm 2020 tại Lai Châu có chủ đề “Điều tra, xử lý mất an toàn thông tin do tấn công lây nhiễm mã độc qua email”. Tham gia buổi diễn tập có các thành viên đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh; đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, tại buổi diễn tập, các học viên tham gia đã được rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực tế đối với hoạt động ứng cứu và khắc phục sự cố hệ thống công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo có thể xử lý sự cố bài bản, kịp thời đáp ứng yêu cầu vận hành và khai thác an toàn các hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin.

Đồng thời, được tham gia, phân tích các tình huống, kỹ năng phát hiện và xử lý khi có sự cố được hướng dẫn như: Phân tích cơ bản tệp tin văn bản để phát hiện mã độc đính kèm, phân tích nguồn gốc thư điện tử để phát hiện giả mạo lừa đảo, khai thác, điều tra và ứng cứu tấn công khai thác lỗ hổng website...

Giám đốc Sở TT&TT Lai Châu cho biết: Tỉnh đang xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền số hay chính là ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu hoạt động, quản lý điều hành. Do vậy, mỗi sở, ban, ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn an ninh mạng theo từng cấp độ, đảm bảo an ninh cho toàn hệ thống hoạt động ổn định hiệu quả.

Việc diễn tập an toàn thông tin là hoạt động quan trọng giúp nâng cao kỹ năng, sự sẵn sàng cho lực lượng tại chỗ trong công tác đảm bảo an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

D.V