Đoàn viên thanh niên thành phố Nha Trang được tập huấn Luật An ninh mạng

Sáng ngày 11/11/2020, Thành đoàn Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng cho hơn 100 đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn khu vực xã phường thành phố. Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã được báo cáo viên đến từ Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Theo thông tin trên khanhhoa.gov.vn, qua hội nghị, đoàn viên thanh niên thành phố Nha Trang được nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng và các hình thức xử lý vi phạm được pháp luật quy định; phòng tránh những hành vi vi phạm và những rủi ro khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Cũng tại hội nghị, đoàn viên thanh niên thành phố còn được nghiên cứu nội dung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử.

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2019. Luật quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức…

Trước đó hồi tháng 7, Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức lớp tập huấn Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet. Học viên của lớp tập huấn là hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và cơ quan báo chí trên địa bàn.

