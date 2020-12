Doanh nghiệp chuyển đổi số sẽ gặp vấn đề về đám mây và an toàn thông tin

Ông Vũ Minh Trí, CEO VNG Cloud chia sẻ, các doanh nghiệp chuyển đổi số sẽ gặp vấn đề lựa chọn các dịch vụ đám mây đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về công nghệ hiện đại và tuân thủ an toàn thông tin mạng.

Ngày 2/12/2020, tại Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, VNG Cloud đã được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) trao tặng chứng nhận “Nền Tảng Điện Toán Đám Mây An Toàn Việt Nam”.

VNG Cloud là doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng toàn bộ 153/153 tiêu chí kỹ thuật liên quan đến giải pháp nền tảng đám mây phục vụ chính phủ điện tử và doanh nghiệp Việt Nam do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông xây dựng, đánh giá.

An toàn thông tin mạng được nhận định là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công. Do đó, để có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đạt chuẩn, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành đánh giá các nhà cung cấp điện toán đám mây nội địa và trao tặng chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt chuẩn. Các nhóm tiêu chí chính là: Tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật tối thiểu cho cơ sở hạ tầng đám mây (máy ảo; thiết bị lưu trữ; mạng và định nghĩa mạng bằng phần mềm; máy vật lý; quản trị và vận hành; tích hợp) và Tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật an toàn thông tin cho hạ tầng điện toán đám mây (yêu cầu cơ bản về tính năng an toàn thông tin; yêu cầu thiết lập cấu hình bảo mật cho hạ tầng điện toán đám mây).

Ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc VNG Cloud chia sẻ:“Khi các doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số, phần lớn sẽ gặp vấn đề trong việc lựa chọn các dịch vụ đám mây đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về công nghệ hiện đại và tuân thủ an toàn thông tin mạng cũng như Luật An ninh mạng của Việt Nam. Việc VNG Cloud cùng các nhà cung cấp khác được trao chứng nhận là một trong những yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp giải quyết những nhu cầu cấp thiết trên; đồng thời, chứng tỏ năng lực của các nhà cung cấp điện toán đám mây nội địa, sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp, đồng hành trong quá trình chuyển đổi số quốc gia”.

Được thành lập từ năm 2007, VNG Cloud đã xây dựng 2 trung tâm dữ liệu (Data center) đặt tại Việt Nam với hơn 10,000 máy chủ trên cả nước. Các trung tâm dữ liệu của VNG Cloud luôn đảm bảo các quy định khắt khe về an toàn bảo mật với các chứng chỉ quốc tế và được thiết kế theo tiêu chuẩn Tier III, sẵn sàng đáp ứng các quy định an toàn thông tin.

VNG Cloud đã có kinh nghiệm phục vụ thực tế cho các tập doanh nghiệp với hơn 100 triệu người dùng, dẫn đầu là các doanh nghiệp – tập đoàn lớn về công nghệ, truyền thông, ngân hàng... Với hơn 40 triệu active users, VNG Cloud đã và đang chứng minh năng lực cung cấp công nghệ vượt trội, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc, tiết kiệm chi phí, bảo mật, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

VNG Cloud hiện là một trong số rất ít doanh nghiệp đám mây Việt Nam vừa có thể cung cấp công nghệ đám mây chuẩn quốc tế (vServer – cho phép khởi tạo và quản lý tự động cloud server, vVPC – giải pháp đám mây riêng hoàn chỉnh, vStorage – lưu trữ thông minh); đảm bảo an toàn và bảo mật (VNG Cloud đạt các chứng chỉ bảo mật quốc tế như: ISO 27017, ISO 27001, ISO 27018, PCI DSS, đảm bảo tính phục vụ liên tục qua cam kết và ứng phó với sự cố cùng đội ngũ kĩ sư phát triển sản phẩm và vận hành tại VNG Cloud); vừa cung cấp Giải pháp cho từng ngành công nghiệp: ngân hàng, sản xuất, bán lẻ, truyền thông đa phương tiện và bất động sản. Bộ giải pháp này được chính các chuyên gia công nghệ giàu kinh nghiệm của VNG Cloud xây dựng dựa trên thực tiễn 13 năm hoạt động và được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, giải quyết triệt để những khó khăn của doanh nghiệp trải rộng trên khắp các ngành.

