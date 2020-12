Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải loại bỏ nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an cần tiếp tục chủ động triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối hệ thống thông tin liên lạc và cơ yếu trong Công an nhân dân.