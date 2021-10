Doanh nghiệp đầu tiên được công nhận đạt chuẩn cung cấp dịch vụ ký số từ xa

Với việc được Bộ TT&TT chứng nhận đạt chuẩn về quy trình cung cấp dịch vụ ký số từ xa, giải pháp Bkav Remote Signing cho phép ký số trên thiết bị di động, đã hoàn thành điều kiện đầu tiên để có thể cung cấp ra thị trường.

Bkav vừa trở thành nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đầu tiên được Bộ TT&TT công nhận đạt toàn bộ tiêu chí trong bộ tiêu chí đánh giá các tiêu chuẩn về chính sách quản lý, vận hành, khai thác cung cấp dịch vụ với hình thức ký số từ xa Remote Signing.

Remote Signing là thế hệ chữ ký số mới, đáp ứng mức độ thuận tiện, tuân thủ và đảm bảo cao nhất trên thiết bị di động cho xác thực người ký. Với Remote Signing, người sử dụng không cần USB Token như ký số truyền thống mà có thể sử dụng smartphone, máy tính bảng để thực hiện ký số. Remote Signing đem lại nhiều thuận tiện, đặc biệt là với người dùng cá nhân khi cho phép ký số mọi lúc, mọi nơi với chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử là giải pháp quan trọng. Đến nay, 100% doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số, tuy nhiên tỉ lệ người dùng cá nhân còn khiêm tốn.

Cùng với ký số di động Mobile PKI, việc triển khai ký số từ xa Remote Signing được nhận định sẽ tạo ra thị trường lớn, thúc đẩy chữ ký số cá nhân (Ảnh minh họa)

Để đẩy nhanh phổ cập chữ ký số trong toàn xã hội, cần đơn giản hóa việc sử dụng chữ ký số, đồng thời vẫn đảm bảo tính toàn vẹn, tính xác thực và tính chống chối bỏ của dữ liệu khi được ký số. Theo các chuyên gia, ký số từ xa Remote Signing là giải pháp giải quyết được các vấn đề trên.

Theo quy định, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ở Việt Nam, muốn triển khai Remote Signing cần được sự đánh giá và cấp phép của Bộ TT&TT.

Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện nhanh chóng, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC đã ban hành bộ tiêu chí chi tiết đánh giá các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ ký số từ xa, theo Thông tư 16 của Bộ TT&TT. Để được cấp phép, các đơn vị phải đạt 100% tiêu chí với hàng nghìn yêu cầu nghiêm ngặt từ trang thiết bị của hệ thống, quy trình vận hành cho tới nhân sự tham gia cung cấp dịch vụ.

Bkav Remote Signing là giải pháp ký số theo mô hình ký số từ xa đầu tiên ở Việt Nam phát triển theo định hướng “Make in Vietnam”, do Bkav làm chủ công nghệ. Các thiết bị và thành phần quan trọng của hệ thống tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn châu Âu và Thông tư 16 của Bộ TT&TT. Điểm nổi bật trong giải pháp ký số từ xa Bkav Remote Signing là hỗ trợ đầy đủ các cơ chế xác thực nâng cao như nhận diện vân tay, nhận diện khuôn mặt… để đảm bảo tính thuận tiện và an toàn cho những giao dịch điện tử.

Vân Anh