Doanh nghiệp Việt đã đáp ứng được 70% chủng loại sản phẩm ATTT quan trọng

Làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam

“Phát triển và làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” là một trong những nhiệm vụ cụ thể Bộ TT&TT được Chính phủ giao, theo Nghị quyết 01 ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Một trong sáu định hướng lớn của Bộ TT&TT trong nửa cuối năm 2020 là “An toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam” (Ảnh minh họa)

Trong định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, khẳng định quan điểm an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số, Bộ TT&TT cũng đã xác định rõ: “Hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng phải do chính doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và làm chủ để phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Lực lượng an toàn, an ninh mạng có trách nhiệm bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng”.

Nhiệm vụ phát triển và làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam đã được Bộ TT&TT giao cho Cục An toàn thông tin chủ trì triển khai. Từ cuối tháng 12/2019, Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã được thành lập và chính thức cho ra mắt.

Mục tiêu của Liên minh này là phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam đa dạng, đầy đủ loại hình các sản phẩm cơ bản, cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức qua đó tự chủ về công nghệ, sản phẩm trong công tác bảo đảm an toàn thông tin đi đôi với thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp, thị trường an toàn thông tin Việt Nam.

Những bước phát triển rõ nét

Chiều ngày 23/10, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc đã chủ trì phiên họp Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin chủ trì phiên họp của Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam (Ảnh: T.Lâm)

Tại phiên họp, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả và định hướng hoạt động của Liên minh trong giai đoạn vừa qua, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, trong năm 2020, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng của Việt Nam đã có những phát triển rõ nét, đa số các loại sản phẩm cần thiết phục vụ bảo đảm an toàn thông tin đều đã có sản phẩm nội địa.

Theo thống kê, tính đến tháng 10/2020, hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam hiện có 68 sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất và cung ứng ra thị trường, đáp ứng được khoảng 70% các chủng loại sản phẩm an toàn thông tin quan trọng.

Như vậy, trong hơn 2 năm qua, số lượng các sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa đã liên tục tăng, từ 22 sản phẩm tại thời điểm cuối năm 2018 lên 52 sản phẩm vào cuối năm 2019 và đến tháng 10/2020 con số này là 68.

Các thành viên trong Liên minh đã thống nhất, trong thời gian còn lại của năm 2020, Liên minh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm với một số nguyên tắc như: phát triển đa dạng, đầy đủ sản phẩm; ưu tiên thúc đẩy phát triển các sản phẩm đã được các doanh nghiệp tập trung nghiên cứu; tập trung phát triển sản phẩm có thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa; và tập trung phát triển các chủng loại sản phẩm tiềm năng đang phải nhập khẩu từ nước ngoài để dần khẳng định vai trò của sản phẩm nội địa.

Bên cạnh đó, với vai trò cơ quan điều phối chung, thời gian tới Cục An toàn thông tin sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ hoạt động đánh giá các sản phẩm đã được lưu hành trên thị trường cũng như các sản phẩm chuẩn bị đưa vào thị trường trên cơ sở các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật đã được hoàn thiện.

Kết quả đánh giá các sản phẩm sẽ được sử dụng vào 2 mục tiêu, trong đó trước tiên là hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm được đánh giá hoàn thiện lại sản phẩm nhằm bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Cục An toàn thông tin đưa vào Danh mục sản phẩm khuyến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.

Đối với nhóm các sản phẩm sắp đưa vào thị trường, Cục An toàn thông tin sẽ phối hợp với doanh nghiệp để gắn hoạt động công bố sản phẩm với hoạt động phát triển hệ sinh thái, qua đó tạo thêm hiệu ứng truyền thông, tăng cường sự quan tâm của cộng đồng đối với sản phẩm Việt Nam.

Đảm bảo ngân sách cho an toàn thông tin đạt 10% tổng chi CNTT

Cũng tại phiên họp, các thành viên Liên minh cũng chia sẻ những quan điểm, định hướng kinh doanh và phát triển sản phẩm của mình.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Viettel CS, định hướng của doanh nghiệp này là không tập trung vào các sản phẩm mà quốc tế đã làm tốt; mà tập trung phát triển những sản phẩm thị trường đang còn thiếu như: bảo đảm an toàn cho thiết bị IoT, hệ thống điều khiển công nghiệp…

Có chung quan điểm với người đứng đầu Viettel CS, đại diện VNPT-IT cho hay, VNPT-IT cũng đang tập trung phát triển sản phẩm giám sát an toàn cho thiết bị IoT. “Đây là nhóm sản phẩm có tiềm năng, đặc biệt trong giai đoạn công nghệ IoT đang phát triển nhanh chóng hiện nay”, đại diện VNPT-IT nhấn mạnh.

Mục tiêu của Liên minh phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam là phát triển đa dạng, đầy đủ loại hình các sản phẩm cơ bản, cần thiết (Ảnh: T.Lâm)

Đánh giá cao tinh thần hợp tác, phối hợp của các doanh nghiệp trong Liên minh đối với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc nhấn mạnh, Cục An toàn thông tin hướng tới việc tạo hành lang pháp lý hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hướng tới mục tiêu năm 2020 đạt tỷ lệ 90% các dòng sản phẩm an toàn, an ninh mạng quan trọng có sản phẩm nội địa.

“Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin sẽ triển khai các biện pháp hiệu quả để thúc đẩy các cơ quan, tổ chức và địa phương đảm bảo ngân sách dành cho an toàn thông tin đạt 10% trên tổng chi ngân sách CNTT”, đại diện Cục An toàn thông tin cho hay.

