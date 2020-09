Đồng Nai: Đảm bảo an toàn thông tin cho dịch vụ công trực tuyến

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Dịch vụ công trực tuyến ngày càng cho thấy sự thuận tiện và cần thiết dành cho người dân và doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại, chờ đợi. Đi kèm với đó, cơ quan, đơn vị khi quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến cũng cần phải bảo đảm các nguyên tắc về bảo mật, an toàn thông tin.

Theo Báo Đồng Nai, đến nay, toàn tỉnh có 499 dịch vụ công mức độ 3, 4, bao gồm 454 dịch vụ cấp tỉnh, 39 dịch vụ cấp huyện và 6 dịch vụ cấp xã. 11,6 nghìn hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến tính đến cuối tháng 5/2020.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Về nguyên tắc chung, việc quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai phải bảo đảm an toàn thông tin và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý thông tin và an toàn thông tin trên mạng Internet.

UBND tỉnh nghiêm cấm cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử; cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu; thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật; gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.

Thông tin cá nhân do người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc được thu thập tự động trong quá trình người sử dụng truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến được bảo vệ tính riêng tư và bảo đảm an toàn, bảo mật. Sở TT&TT có trách nhiệm áp dụng các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm sự tương thích, thông suốt, liên tục và an toàn thông tin trong kết nối, tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

Hải Lam