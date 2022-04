Đưa Cổng không gian mạng quốc gia vào hoạt động trong quý II

Luôn sẵn sàng, kịp thời và cung cấp đầy đủ thông tin, Cổng không gian mạng quốc gia sẽ được phát triển trở thành điểm đến của người dân mỗi khi họ cần hoặc gặp vấn đề về an toàn thông tin mạng.

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT dự kiến trong quý II này sẽ hoàn thiện nội dung và đưa vào hoạt động Cổng không gian mạng quốc gia.

Cổng không gian mạng quốc gia được phát triển, nâng cấp từ website hướng dẫn và cung cấp các công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức và người dùng cá nhân đảm bảo an toàn khi làm việc từ xa - Khonggianmang.vn, đã được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) cho ra mắt từ tháng 4/2021.

Tại thời điểm ra mắt, bên cạnh một số tài liệu hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và người dùng, website Khonggianmang.vn cũng đã cung cấp một loạt giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ các đơn vị, cá nhân như: Công cụ kiểm tra địa chỉ IP, Công cụ kiểm tra trang web lừa đảo (Phishing), Công cụ kiểm tra khả năng phòng chống tấn công giả mạo email, Công cụ kiểm tra lộ lọt thông tin cá nhân...

Hiện tại, ngoài các tin tức, thông tin cảnh báo an toàn thông tin, trang Khonggianmang.vn cũng đang cung cấp miễn phí nhiều công cụ, tiện ích cho người dùng như nhận diện mã độc tống tiền, kiểm tra tập tin độc hại, kiểm tra các lỗ hổng ProxyNotFound và ProxyLogon... Tại đây, người dùng còn có thể gửi thông tin phản ánh về lừa đảo trực tuyến, lỗ hổng bảo mật, sự cố tấn công mạng; đồng thời thực hiện bài kiểm tra phát hiện lừa đảo, phishing.

Trang web Khonggianmang.vn sẽ được phát triển, nâng cấp lên thành Cổng không gian mạng quốc gia (Ảnh: Duy Vũ)

Việc chú trọng bảo đảm an toàn cho người dân trên không gian mạng thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kỹ năng và phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng cơ bản đã được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT xác định là 1 trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ được cơ quan này tập trung trong thời gian tới.

Cụ thể, để bảo vệ người dân, góp phần tạo lập và duy trì niềm tin số, xây dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, rộng khắp, trong năm 2022, Cổng Khonggianmang.vn sẽ được phát triển để trở thành điểm đến của người dân mỗi khi cần hoặc gặp vấn đề về an toàn thông tin, luôn sẵn sàng, kịp thời và cung cấp đầy đủ thông tin. Cục An toàn thông tin dự kiến sẽ hoàn thiện nội dung và đưa vào hoạt động chính thức Cổng không gian mạng quốc gia trong quý II này.

Cũng trong năm nay, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho toàn thể cộng đồng sẽ được triển khai. Bộ TT&TT sẽ đóng vai trò chủ trì, điều phối Chiến dịch, phát huy vai trò trực tiếp của các bộ, ngành, địa phương và huy động sức mạnh của các doanh nghiệp ICT lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông.

Bên cạnh đó, theo đại diện Cục An toàn thông tin, trong năm 2022, sẽ đẩy mạnh thực thi sâu rộng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Đối tượng trước tiên sẽ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức nhà nước; sau đó sẽ là toàn thể cộng đồng.

Triển khai gắn nhãn tín nhiệm mạng cho các website. Hệ sinh thái Tín nhiệm mạng là sản phẩm do Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cùng với cộng đồng doanh nghiệp an toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức... chung tay phát triển. Việc triển khai gắn nhãn Tín nhiệm mạng đã thu được những kết quả tích cực bước đầu trong thời gian qua, với 2.763 website được đánh giá, gắn nhãn Tín nhiệm mạng phủ đều các lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng - tài chính, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước...

Cũng nhằm bảo vệ người dân trên môi trường số, trong năm nay Bộ TT&TT còn tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện, ngăn chặn tin giả, thông tin vi phạm pháp luật. Khuyến khích, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương trong việc giám sát, phát hiện và công bố vi phạm.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, trong quý I/2022, cơ quan này đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 3.678 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 2,94% so với tháng quý IV/2021. Trong 3.678 sự cố tấn công mạng này, có 576 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 375 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 2.727 cuộc tấn công cài mã độc (Malware). Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet (mạng máy tính ma – PV) là 1.650.836 địa chỉ, giảm 6,53% so với quý IV/2021.

Vân Anh