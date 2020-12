Gia Lai lên kế hoạch phát triển hệ thống cảnh báo sớm tấn công mạng

Trong bản kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2030, Gia Lai định hướng xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản kế hoạch này bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo đó, Gia Lai đặt kế hoạch xây dựng, triển khai, ứng dụng các hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kịp thời xử lý; bao gồm yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số trong công tác đảm bảo an toàn thông tin.

Gia Lai cũng sẽ phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện tấn công bảo vệ ở mức cơ bản; xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Theo đó, việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định khác liên quan.

Các đơn vị, địa phương quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử được yêu cầu có trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu, định kỳ sao lưu dự phòng; kịp thời khắc phục các sự cố mất an toàn thông tin trong phạm vi quản lý.

