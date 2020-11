Google vá lỗ hổng zero-day trên Chrome lần thứ hai trong hai tuần

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng mong rằng cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin tìm được nhiều nhân tài, để không chỉ bảo đảm tốt an toàn thông tin mà sau này sẽ là những chủ nhân tạo ra nhiều sản phẩm “Make in Vietnam”.