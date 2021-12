Hà Giang sẽ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm an toàn thông tin

Theo chương trình Nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh, Hà Giang sẽ xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng.

Mới đây, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết bao gồm nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra để đảm bảo an toàn thông tin.

Cụ thể, Hà Giang sẽ xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Hà Giang cũng đặt mục tiêu thực hiện công tác an toàn, an ninh thông tin mạng để phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hà Giang sẽ xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin. (Ảnh minh họa)

Trong hai ngày 29 và 30/11, Sở TT&TT tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức chương trình tập huấn và diễn tập an toàn thông tin năm 2021.

Các chuyên gia chuyển đổi số của Hà Giang được giảng viên đến từ VNCERT/CC trang bị các kiến thức, kỹ năng giúp nâng cao nhận thức, năng lực về đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Cụ thể, các học viên đã được tìm hiểu về các loại mã độc và phương pháp xử lý mã độc; các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng; và đặc biệt lần đầu tiên lực lượng này thực hành diễn tập an toàn thông tin quy mô cấp tỉnh.

H.A.H