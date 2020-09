Hà Nam đầu tư nguồn lực cho an toàn thông tin và đẩy mạnh chính quyền điện tử

Hà Nam sẽ triển khai các hoạt động nhằm thu hút, đa dạng hóa nguồn lực để đẩy mạnh chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan trên địa bàn tỉnh trong 5 năm tới.

Hà Nam ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng. (Ảnh minh họa: Timviec)

Sở TT&TT Hà Nam vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ TT&TT. Trong đó đặt ra nhiều mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động, gắn với đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của hệ thống sẵn có, kết hợp tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT. Đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng CNTT của tỉnh, của cơ quan đã đề ra, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được Sở TT&TT Hà Nam đề ra trong giai đoạn 5 năm tới như: hoàn thiện các quy chế, quy định về an toàn thông tin; ứng dụng chữ ký số; có chính sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hay phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống nền tảng, dữ liệu của tỉnh.

Cụ thể, trong kế hoạch vừa ban hành, Sở TT&TT Hà Nam sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, máy trạm và hệ thống mạng); đầu tư các thiết bị và phần mềm đảm bảo an toàn thông tin như phần mềm diệt virus, hệ thống tường lửa phòng, chống truy cập trái phép, các thiết bị sao lưu, backup dữ liệu.

Kiểm tra, rà soát các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan; trang bị phần mềm virus có bản quyền, ứng dụng ký số, đầu tư thiết bị và ứng dụng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, phòng chống truy cập trái phép để kịp thời ngăn chặn, giám sát, phát hiện, cảnh báo các sự cố an toàn thông tin; Xác định cấp độ và tham mưu giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của Sở.

Trong phát triển dữ liệu, Sở TT&TT sẽ tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đã được xây dựng của Bộ TT&TT và tỉnh để sử dụng, khai thác phục vụ công tác chuyên môn. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cấu trúc chính quyền điện tử tỉnh và các hệ thống dùng chung của bộ, của tỉnh.

Phát triển những ứng dụng, dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Triển khai có hiệu quả các chỉ đạo, chính sách về bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn. Phát triển mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp các thông tin hữu ích trên Cổng thông tin điện tử phục vụ doanh nghiệp; tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT; hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ, trao đổi, chia sẻ ứng dụng phù hợp với cơ quan; làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ đã được trang bị, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Đồng thời triển khai nhiều hoạt động nhằm thu hút, đa dạng hóa nguồn lực để đẩy mạnh chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan. Trong đó ưu tiên kinh phí phục vụ việc ứng dụng CNTT trong cơ quan.

D.V