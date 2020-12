Hải Dương ưu tiên đảm bảo an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số

Theo lãnh đạo tỉnh Hải Dương, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ then chốt cần đặc biệt ưu tiên trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng, đang triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số.

Hải Dương diễn tập an toàn thông tin (Ảnh: Haiduong.gov.vn)

Ngày 4/12, Sở TT&TT Hải Dương phối hợp với Công an tỉnh tổ chức diễn tập về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu dự và phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Theo tin từ cổng thông tin của tỉnh, tại buổi diễn tập, đại diện Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông đã cho biết: năm 2019, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam là 20.892 tỷ đồng (tương đương 902 triệu USD), vượt xa con số 14.900 tỷ đồng của năm 2018.

Sự gia tăng các máy tính bị nhiễm mã độc mã hóa dữ liệu và mã độc tấn công có chủ đích (APT) là nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại này. Báo cáo các tháng đầu năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ghi nhận 4.161 cuộc, trung bình 1 ngày chúng ta đã cảnh báo và xử lý cho khoảng 14 cuộc tấn công mạng.

Theo chia sẻ của các chuyên gia, xu hướng tấn công mạng tại Việt Nam trong năm 2021 và các năm tiếp theo, dự báo sẽ tiếp tục tập trung vào một số xu hướng như: Mã độc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các mã độc này sẽ dễ dàng tránh được các quy trình chống mã độc; mã độc mã hóa tống tiền, đặc biệt nghiêm trọng đối với các tổ chức ngân hàng và các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các cuộc tấn công có chủ đích APT nhằm vào các hệ thống thông tin của các cơ quan Chính phủ và chủ quản hệ thống thông tin hạ tầng quan trọng quốc gia tại Việt Nam.

Theo dự báo của các chuyên gia, các cuộc tấn công này dự báo sẽ mạnh hơn do năm 2021 là năm tổ chức Đại hội khóa XIII của Đảng; năm đầu tiên Việt Nam triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt cần đặc biệt ưu tiên trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng đang triển khai thực hiện quá trình chuyển đổi số trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc phối hợp duy trì tổ chức diễn tập hàng năm. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước của tỉnh thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và rèn luyện kỹ năng phối hợp giữa các cơ quan, nâng cao khả năng đối phó trước các cuộc tấn công mạng, bảo vệ hệ thống mạng, hạ tầng thông tin của tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và vai trò của các cơ quan chuyên trách và sự phối hợp giữa các cơ quan trong bảo đảm bảo mật và an toàn, an ninh thông tin.

Tại buổi diễn tập, sau khi chuyên gia của Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ tình hình an toàn, an ninh thông tin mạng hiện nay, 14 đội đại diện cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia diễn tập bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng với chủ đề “Điều tra, xử lý tấn công có chủ đích APT”.

Tình huống giả định đưa ra là mô phỏng cuộc tấn công vào hệ thống hành chính công của tỉnh X. Các đội tham gia sẽ đóng vai trò giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin của tỉnh X.

Trong quá trình làm việc các đội sẽ nhận được thông tin của đội giám sát về việc máy tính trong hệ thống nội bộ của đơn vị kết nối với máy chủ điều khiển. Các đội cần tiến hành các bước xử lý để đánh giá tình hình, khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, đánh giá thiệt hại đồng thời đưa ra các biện pháp phòng chống trong tương lai.

D.V