Hàng loạt camera an ninh gia đình bị lộ, lý do không phải vì hacker mà do chính người dùng?

Hãy làm ngay điều này nếu bạn đang sử dụng camera an ninh trong gia đình của mình trước khi quá muộn.

Camera an ninh, camera giám sát... đã trở thành thiết bị hỗ trợ an ninh quá quen thuộc. Nhưng giờ đây, chính thiết bị giám sát an toàn đó lại trở thành con dao hai lưỡi để "giết" chúng ta bất cứ lúc nào, nếu nó bị hack.

Bất cứ thứ gì có người mua, có người xem, sẽ có người bán. Quy luật bất thành văn này khiến nhiều người bất chấp "đổi nghề" hack camera an ninh hòng thu lợi nhuận từ chính sự riêng tư của người khác. Không quá khó để chúng ta tìm thấy các video được hack từ camera giám sát trong nhà của nạn nhân. Những video được được rao bán "bản full" trên các hội nhóm kín Facebook, các nhóm chat Zalo, Telegram, các bài đăng úp mở trên Twitter, thậm chí đến những nền tảng phát hành nội dung đen như: Xvideos, Onlyfans...

Thế nhưng, đôi khi, những chiếc camera này không hề bị hack mà do chính sự thờ ơ của người dùng đã khiến những cảnh ghi được từ camera riêng tư trở thành "công cộng", khơi dậy sự tò mò của hàng loạt người khác. Đó chính là việc người dùng lắp đặt camera nhưng không đặt password (mật khẩu) cho những chiếc camera này.

Mới đây, thậm chí tại một cửa hàng điện máy hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống IT, bảo mật... nhưng cũng quên mất cài đặt mật khẩu cho camera giám sát. Điều này đã dấy lên sự tò mò của nhiều người dùng.

Một cửa hàng điện máy tại Việt Nam cũng quên luôn việc đặt mật khẩu cho camera

Thậm chí một phòng máy sever của một công ty nào đó cũng quên luôn việc đặt mật khẩu

Khi truy cập vào một website chuyên tổng hợp những camera an ninh không đặt password không khó để bạn truy cập vào "không gian riêng tư" của một gia đình nào đó, thậm chí, đôi khi camera không những làm lộ hình ảnh riêng tư trong nhà, nơi hộ kinh doanh, thậm chí còn lộ cả địa chỉ. Điều này sẽ khiến không ít đối tượng nảy ra những ý định xấu khiến người dùng chính là người bất lợi.

Những cảnh riêng tư trong gia đình hoàn toàn có thể bị kẻ xấu theo dõi

Nên nhớ, nếu lắp camera an ninh giám sát, bạn cần bắt buộc phải đặt mật khẩu cho camera. Ngoài ra, hành động tò mò, theo dõi camera của những gia đình khác cũng là một hành động đáng lên án. Đặc biệt, nếu có ý định sử dụng những hình ảnh từ camera nhằm mục đích xấu sẽ bị pháp luật xử lý theo quy định.

(Theo Tổ Quốc)