An Giang yêu cầu chặn quảng cáo cá độ, đánh bạc online trên các trang thông tin điện tử

Lãnh đạo tỉnh An Giang vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử để kịp thời gỡ bỏ.

UBND tỉnh An Giang vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước triển khai các giải pháp để ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử.

Theo thông báo của Bộ Công an, đã phát hiện hàng trăm website của cơ quan nhà nước bị chèn hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng cáo, kèm theo đường dẫn tới các website cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm (Ảnh minh họa: vtv.vn)

UBND tỉnh này cho hay, theo thông báo của Bộ Công an, qua rà soát trên không gian mạng, phát hiện hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của các cơ quan nhà nước (có tên miền .gov.vn) bị chèn hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng cáo, kèm theo đường dẫn tới các website cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm.

Cùng với đó, các đối tượng còn sử dụng công cụ quảng cáo của công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo… để quảng bá, tăng uy tín cho website cá độ, đánh bạc trực tuyến trái phép và ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp.

Theo phân tích, thực trạng trên xuất phát từ một số nguyên nhân chính như: Các tên miền thuộc cơ quan nhà nước là mục tiêu hàng đầu các đối tượng tin tặc nhắm tới; Cơ quan chủ quản các trang thông tin không kiểm soát nội dung mà người dùng đăng tải như phần bình luận, hỏi đáp, phản ánh, cho phép bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung và hiển thị lên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, do trang thông tin tồn tại lỗ hổng bảo mật, bị tin tặc tấn công, khai thác, chiếm quyền điều khiển máy chủ, từ đó đăng tải các nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm. Ngoài ra, quản trị viên một số trang thông tin điện tử cố tình đăng tải nội dung quảng cáo nhằm mục đích cá nhân.

UBND tỉnh An Giang nhận định, tình trạng các website của cơ quan nhà nước bị chèn liên kết chứa nội dung quảng cáo, kèm theo đường dẫn tới website cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm nếu không được kịp thời ngăn chặn, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan nhà nước; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm…

Vì thế, để ngăn chặn tình trạng trên trên địa bàn An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên địa bàn, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp.

Các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp tại An Giang cũng được yêu cầu rà soát, thống kê các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang thông tin điện tử để kịp thời gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ động rà soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có). Xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang thông tin điện tử, trong đó cần quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang thông tin điện tử; bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang thông tin điện tử phục vụ xác minh khi có yêu cầu.

Công an tỉnh An Giang được giao là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Vân Anh