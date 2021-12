HDN công bố dòng sản phẩm Switch bảo mật mới

HDN đã giới thiệu các Switch bảo mật thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa cho nền tảng đám mây cũng như các giải pháp bảo mật hỗ trợ IoT và môi trường thành phố thông minh/nhà máy thông minh.

HDN (HanDreamnet Co., Ltd. www.handream.net/en), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị chuyển mạch mạng bảo mật, đã giới thiệu các sản phẩm an ninh mạng mới với nhiều dòng sản phẩm khác nhau cùng với các chiến lược kinh doanh của mình trong tương lai.

Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Grand InterContinental Seoul Parnas vào ngày 10, Giám đốc điều hành Seo Hyeon Won thông báo rằng “HDN đã phát triển đầy đủ các thiết bị chuyển mạch bảo mật ở cấp truy cập đầu tiên trên thế giới, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chuyển mạch của Hàn Quốc trong năm thứ 20 sau khi thành lập công ty. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển công nghệ then chốt cho hệ thống mạng thế hệ tiếp theo, dựa trên công cụ bảo mật MDS (bảo mật đa chiều) mạnh mẽ và duy nhất của công ty và chúng tôi đã thành công trong việc đảm bảo cung cấp một loạt các giải pháp toàn diện phù hợp với các môi trường mạng mới như nền tảng đám mây, IoT và thành phố thông minh. ”

Trong sự kiện, HDN đã giới thiệu các dòng sản phẩm giải pháp sau: Switch bảo mật thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa cho nền tảng đám mây “Series SG2400”, Switch bảo mật công nghiệp đầu tiên trên thế giới “Industrial SG2000 Series”, điểm truy cập độc lập đầu tiên trên thế giới “SG AP”, dòng sản phẩm HDN Backbone Switch 9000 Series.

Switch bảo mật trên nền tảng đám mây thế hệ mới – SG2400

Switch bảo mật công nghiệp đầu tiên trên thế giới bao gồm AC Power

Dòng sản phẩm ISG2030GXF-D : DC power

Dòng sản phẩm ISG2030GXF-A bao gồm AC Power

Switch bảo mật standalone AP - WSG-1200C

Switch bảo mật “SG2400 Series” cung cấp các dịch vụ mạng ổn định hơn với thiết kế phần cứng được cải tiến hỗ trợ lên đến 56 cổng và đường uplink 10G, cung cấp bộ nhớ flash nâng cao và bộ nhớ tích hợp dung lượng cao, đồng thời hỗ trợ thiết kế tiêu thụ điện năng thấp bằng công nghệ CNTT xanh - Green IT. Sản phẩm được triển khai công nghệ đám mây khác biệt với ba chức năng cấu hình không chạm (zero-touch configuration), đó là cài đặt cấu hình tự động, sao lưu cấu hình tự động và khôi phục cấu hình tự động.

Công cụ bảo mật đa chiều MDS (Multi-dimension Security) sử dụng phương pháp kiểm tra thông minh dựa trên hành vi để phát hiện lưu lượng độc hại và chặn lưu lượng độc hại mà không cần bất kỳ cập nhật mẫu tấn công hoặc dấu hiệu nào. Nó sử dụng một công nghệ vượt trội để ngăn chặn việc phát hiện sai, cung cấp hiệu ứng “zero day attack” tuyệt vời và cung cấp “tốc độ dây đầy đủ” nhanh và ổn định trong khi vẫn đảm bảo thực hiện các chức năng bảo mật.

Đội ngũ HDN ở Việt Nam sẵn sàng chờ liên hệ của bạn để trải nghiệm sản phẩm và hỗ trợ tốt nhất. Đây là đầu mối liên hệ của chúng tôi tại Việt Nam.

