Hiếu PC cấp thiết khuyên người dùng từ bỏ nền tảng nhắn tin hàng đầu hiện nay - Messenger: Chuyện gì đã xảy ra?

Hiếu PC đã đưa ra lý do để mọi người nên từ bỏ nền tảng Messenger.

Hiếu PC là cái tên đã quá quen thuộc đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh từng là một hacker khét tiếng, sau khi mãn hạn tù tại Mỹ, anh trở về Việt Nam, được trao cơ hội đóng góp cho xã hội khi trúng tuyển vào Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiếu PC luôn mong muốn cống hiến cho nước nhà và hỗ trợ cộng đồng mạng những phương thức bảo mật an toàn.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Hiếu PC đã đưa ra lý do để mọi người nên từ bỏ nền tảng nhắn tin hàng đầu hiện nay - Messenger. Điều này đã khiến không ít người lo ngại khi nền tảng nhắn tin này đang cực kỳ phổ biến tại Việt Nam.

Theo đó lý do được Hiếu PC đưa ra chính vì Facebook không mã hoá tin nhắn trên Messenger. Hiện nay Facebook cũng đang trì hoãn tung ra bản cập nhật quan trọng, thêm tính năng mã hoá dữ liệu cho Messenger. Tuy nhiên Facebook lại trì hoãn mà không có lý do chính đáng.

Hiếu PC đưa ra những dẫn chứng cụ thể, khi vào năm 2018, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg tự thừa nhận công ty này có thể nhận biết các tin nhắn có nội dung nhạy cảm và chặn người người dùng gửi các tin nhắn tương tự. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trên các nền tảng của Facebook. Bên cạnh đó, Hiếu PC cũng chỉ ra vấn đề người xấu dễ dàng tiếp cận chúng ta qua nền tảng Messenger do sự kết nối tự do, không cần lưu số điện thoại hay kết bạn từ trước.

Ngoài ra, Hiếu PC còn khuyên mọi người nên dần chuyển sang các ứng dụng như Whatsapp, Telegram, Viber, Signal. Đây là những ứng dụng nhắn tin có mã hoá đầu và cuối. Do vậy, chỉ những người trong cuộc hội thoại mới biết được nội dung tin nhắn.

Nguyên văn bài đăng của Hiếu PC nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Anh phân tích: "Trong khi đó, ứng dụng nhắn tin WhatsApp - cũng thuộc sở hữu của Facebook - lại có tính năng mã hóa đầu cuối. Do vậy, ngoài những người trong cuộc trò chuyện, không ai, kể cả Facebook, có thể biết được nội dung tin nhắn.

Ngoài ra, một trong những vấn đề lớn nhất là tình trạng người xấu tiếp cận trẻ em thông qua Messenger. Hiện nay, Messenger cho phép mọi người nhắn tin cho nhau mà không cần lưu số điện thoại hoặc kết bạn từ trước. Ở WhatsApp, chỉ những người đã lưu số điện thoại của nhau mới có thể nhắn tin.

Việc mã hóa Messenger gần như là một động thái không hề tồn tại và điều duy nhất Facebook đang làm là cố gắng kiểm soát các nội dung độc hại".

Thông tin chia sẻ của Hiếu PC đã khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, việc từ bỏ một ứng dụng nhắn tin quen thuộc để chuyển sang một ứng dụng khác là điều khó để thay đổi. Đặc biệt các ứng dụng như Viber, Signal, hay Telegram chưa thật sự quá phổ biến tại Việt Nam và ngược lại Messenger lại trở nên vô cùng quen thuộc, được hàng triệu người ở sử dụng.

(Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị)