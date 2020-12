Học sinh lớp 10 được đào tạo về Luật An ninh mạng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông với các yêu cầu cụ thể.

Tuyên truyền Luật An ninh mạng tại trường THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2020, áp dụng đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông và tổ chức, cá nhân có liên quan. Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể thông qua năng lực đặc thù của môn học là: năng lực nhận thức các vấn đề quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống.

Về yêu cầu nhận thức các vấn đề về quốc phòng, an ninh, học sinh nêu được nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An ninh mạng.. Về yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng quân sự đã học vào cuộc sống, học sinh thực hiện được pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng và chống ma túy, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống; có kĩ năng phòng và chống thiên tai, dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Theo chương trình, học sinh lớp 10 sẽ được học về một số hiểu biết về an ninh mạng, nằm trong chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh. Trong đó, yêu cầu cần đạt với học sinh là nắm được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó, học sinh biết cách bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng...

Hải Lam