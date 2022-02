Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển 360 sinh viên ngành An toàn thông tin năm 2022

Năm 2022, Học viện Kỹ thuật mật mã tiếp tục duy trì tổng chỉ tiêu 720 sinh viên đại học chính quy hệ dân sự vào 3 ngành. Trong đó chỉ tiêu của ngành An toàn thông tin vẫn nhiều hơn cả với 360 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học chính quy hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2022 vừa dược nhà trường công bố.

Theo đó, năm 2022, Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ tuyển sinh 720 sinh viên đại học chính quy hệ dân sự vào 3 ngành An toàn thông tin, CNTT và Kỹ thuật điện tử viễn thông. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo Hà Nội là 600 và cơ sở tại TP.HCM là 120 chỉ tiêu.

Trong năm nay, ngành an toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh 300 chỉ tiêu cho cơ sở Hà Nội và 60 chỉ tiêu cho cơ sở TP.HCM (Ảnh sinh viên Học viện dự cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin)

Cụ thể, với cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ tuyển 300 sinh viên ngành An toàn thông tin; 200 sinh viên ngành CNTT và 100 sinh viên ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông.

Đối với phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP.HCM, nhà trường chỉ tuyển sinh và đào tạo 2 ngành là An toàn thông tin và CNTT, với chỉ tiêu cho mỗi ngành là 60 sinh viên.

Các thí sinh dự tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy hệ dân sự của Học viện tại 2 cơ sở Hà Nội và TP.HCM sẽ được xét tuyển theo 1 trong 3 nhóm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022, bao gồm A00 (Toán - Vật lý - Hóa học); A01 (Toán - Vật lý - Tiếng Anh); D90 (Toán - Tiếng Anh – Khoa học tự nhiên) .

Thời gian tuyển sinh của Học viện sẽ áp dụng theo kế hoạch tuyển sinh chung cho các cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT năm 2022.

Điểm mới trong tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2022 là ngoài điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành, Học viện sẽ cộng thêm 2 điểm ưu tiên cho thí sinh (sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển) có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày xét tuyển, với IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEIC từ 650 trở lên hayTOEFL iBT từ 65 trở lên.

Trong 3 ngành đào tạo đại học chính quy hệ dân sự tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, an toàn thông tin là ngành được trường mở tuyển sinh và đào tạo sớm hơn cả. Học viện cũng là 1 trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin, theo Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 99).

Đến nay, nhà trường đã đào tạo và tốt nghiệp ra trường trên 2.000 kỹ sư an toàn thông tin, trên 200 Thạc sĩ an toàn thông tin. Các thế hệ sinh viên, học viên của Học viện sau khi ra trường đã đáp ứng tốt yêu cầu nguồn nhân lực an toàn thông tin trong giai đoạn vừa qua.

Vân Anh