Ngành An toàn thông tin của Học viện Kỹ thuật Mật mã đã có điểm trúng tuyến

Chiều ngày 15/9, Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã đã công bố điểm trúng tuyến vào 3 ngành đào tạo đại học chính quy - hệ đóng học phí năm 2022 ở 2 cơ sở Hà Nội và TP.HCM của trường.

Cụ thể, theo công bố của Hội đồng tuyển sinh trường Học viện Kỹ thuật Mật mã, năm nay, với cơ sở đào tạo Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyến vào ngành CNTT cao hơn cả - 26,6 điểm. Hai ngành An toàn thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông có điểm chuẩn trúng tuyển lần lượt là 25,9 và 25,1 điểm.

Đối với các thí sinh đăng ký tuyển sinh vào phân hiệu TP.HCM của Học viện, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành CNTT và An toàn thông tin lần lượt là 25,3 và 24,75 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy - hệ đóng học phí năm 2022 của Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Hiện tại, trên trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ actvn.edu.vn, Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng đã đăng tải danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo ở cơ sở đào tạo Hà Nội và phân hiệu TP.HCM.

Năm 2022, Học viện Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh và đào tạo 360 sinh viên ngành An toàn thông tin (Ảnh minh họa)

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành đào tạo đại học chính quy - hệ đóng học phí năm 2022 của Học viện Kỹ thuật Mật mã là 720 sinh viên cho cả 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo Hà Nội là 600 và cơ sở tại TP.HCM là 120 chỉ tiêu. Chỉ tiêu của các ngành An toàn thông tin, CNTT và Kỹ thuật điện tử - viễn thông lần lượt là 360, 260 và 100 sinh viên.

Trong 3 ngành đào tạo đại học chính quy - hệ đóng học phí của Học viện Kỹ thuật Mật mã, An toàn thông tin là ngành được trường mở tuyển sinh và đào tạo sớm hơn cả. Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng là 1 trong những cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin.

Đến nay, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã đào tạo và tốt nghiệp ra trường trên 2.000 kỹ sư an toàn thông tin, trên 200 Thạc sĩ an toàn thông tin. Các thế hệ sinh viên, học viên của Học viện sau khi ra trường đã đáp ứng tốt yêu cầu nguồn nhân lực an toàn thông tin trong giai đoạn vừa qua.

