Hội An “bảo vệ” du khách bằng hệ thống camera thông minh

Việc đưa vào hoạt động hệ thống camera thông minh có khả năng nhận dạng và truy vết phương tiện tự động tại Hội An nhằm tạo ra môi trường du lịch an toàn cho du khách, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân phố Hội.

Ngày 29/6/2020, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Giám đốc Công an thành phố Hội An cho biết: thành phố vừa đưa vào hoạt động hệ thống camera thông minh có khả năng nhận dạng và truy vết phương tiện tự động nhằm bảo vệ sự an toàn cho du khách cũng như người dân phố Hội.

Hệ thống camera thông minh có khả năng nhận dạng và truy vết phương tiện tự động đã được triển khai tại TP Hội An.

Đây là dự án được UBND thành phố Hội An quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát an ninh và mua sắm máy bộ đàm cho Công an thành phố Hội An”, do Công ty cổ phần sáng tạo Văn Lang, Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng, Công ty cổ phần Tâm Nhất phối hợp triển khai.

Dự án đã lắp đặt mới 52 camera giám sát tại 37 địa điểm khắp thành phố. Bên cạnh đó, cũng tiến hành thay thế một số camera tại 7 vị trí quan trọng trong khu vực phố cổ. Các camera tập trung chủ yếu ở các mục tiêu quan trọng, những nơi thường diễn ra nhiều sự kiện, cửa ngõ giao thông ra vào thành phố, điểm du lịch.

TS Nguyễn Hoài Đức – Giám đốc Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng cho hay: Điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc triển khai các điểm giám sát tự động nhận dạng biển số và bóc tách dữ liệu thông minh nhằm phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các giao lộ chính của thành phố Hội An.

Trung bình mỗi camera thực hiện bóc tách và nhận dạng biển số trên 5.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Qua 1 tháng sử dụng thử nghiệm, đã tự động bóc tách và nhận dạng biển số trên 2 lượt triệu phương tiện với độ chính xác cao, hỗ trợ đắc lực cho cơ quan công an trong việc phát hiện, xử lý một số vụ việc an ninh trên địa bàn.

Hệ thống ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, có nhiều tính năng hữu dụng như lập danh sách theo dõi phương tiện khả nghi; tìm kiếm nhanh phương tiện qua biển số; xác định phương tiện vi phạm và lỗi vi phạm (đi sai làn, sai phần đường quy định; đi ngược chiều; lỗi dừng đỗ sai quy định; vượt đèn đỏ…). Phần mềm cũng cung cấp khả năng truy vết lịch sử di chuyển của phương tiện và đo đếm lưu lượng giao thông.

Khi cần truy vết phương tiện, phần mềm sẽ thu thập dữ liệu hình ảnh từ nhiều camera, nhiều luồng camera để tiến hành nhận dạng và đọc biển số xe… Cơ sở dữ liệu lập tức ghi nhận và phân tích thông tin về thời gian, địa điểm, lộ trình di chuyển của xe cần truy vết, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, phá án, bảo đảm an ninh trật tự. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tất cả thao tác nghiệp vụ được thực hiện song song với tốc độ cao để bảo đảm khả năng truy vết thời gian thực theo một không gian rộng qua giao diện bản đồ được tích hợp.

“Hệ thống do các kỹ sư của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam xây dựng, phát triển, phần mềm giúp cơ quan sử dụng không lệ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nước ngoài nào về mặt bản quyền hoặc hỗ trợ công nghệ; không bị ràng buộc khi triển khai mở rộng cho các môi trường và yêu cầu, quy mô khác nhau”, TS Nguyễn Hoài Đức nhấn mạnh.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, chỉ trong giai đoạn vận hành kỹ thuật 1 tháng qua, hệ thống này đã hỗ trợ lực lượng công an thành phố xử lý một vụ gây rối đánh nhau ở bến thuyền du lịch; xử lý nghiêm tình trạng đua xe (có sự tham gia của thanh niên Duy Xuyên và Đà Nẵng) nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho lực lượng và người tham gia giao thông; xử lý một vụ cướp giật trên đường phố…

“Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tham mưu để UBND thành phố Hội An ban hành quy chế hoạt động của hệ thống, áp dụng “phạt nguội” phương tiện vi phạm. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện sẽ nhận biên bản phạt có in hình ảnh xác thực đã vi phạm như thế nào, thời gian nào”, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ nói.

“Quá trình triển khai cho thấy đội ngũ xây dựng giải pháp công nghệ đã dành nhiều tâm huyết cho phần mềm này với mong muốn góp phần gìn giữ những giá trị của đô thị cổ, điểm đến du lịch nổi tiếng Hội An. Chúng tôi mong muốn thành quả nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ kỹ sư phần mềm Việt Nam, mà cụ thể ở đây là các doanh nghiệp CNTT ở Đà Nẵng và Quảng Nam, được ứng dụng rộng khắp, đóng góp cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của miền Trung và cả nước”, ông Phạm Kim Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng chia sẻ thêm.

Đoàn Hạnh - T.Ngọc