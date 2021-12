Việt Nam đang thiếu khoảng 50% chuyên gia an toàn thông tin

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, Việt Nam và thế giới đều đang thiếu khoảng 50% chuyên gia an toàn thông tin; không tổ chức nào có thể khẳng định đảm bảo an toàn thông tin 100%.