Hơn 2.700 website đã được gắn nhãn Tín nhiệm mạng giúp chống giả mạo

Việc gắn nhãn Tín nhiệm mạng cho website giúp người dùng có thể nhận diện các trang web đáng tin cậy, hạn chế tối đa việc bị mắc bẫy của đối tượng lừa đảo trực tuyến.

Bộ Giao thông vận tải mới đây đã đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ ngăn chặn và xử lý 3 website gplxgov.org.vn, tracuugplx.vn và tracuugplxgov.vn giả mạo trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Cơ quan này cho rằng việc bị giả mạo website gây ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục Đường bộ và Bộ Giao thông vận tải.

Hiện tại, tên miền của 3 website giả mạo này đã bị tạm ngừng hoạt động. Hai đơn vị thuộc Bộ TT&TT là Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đang tiếp tục phối hợp xử lý.

Điều đáng nói là tình trạng các cá nhân, tổ chức thiết lập website giả mạo trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm phục vụ một mục đích nào đó, thậm chí là lừa đảo người dùng để đánh cắp thông tin, tài sản của họ tương đối phổ biến. Ngay với trang thông tin điện tử Giấy phép lái xe của ngành Giao thông, từ hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Giao thông vận tải đã cảnh báo tình trạng bị các đối tượng lập website giả mạo lừa người dùng.

Thực tế, lừa đảo trực tuyến đã và đang gia tăng mạnh trong thời kỳ chuyển đổi số. Trong năm ngoái, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 website lừa đảo giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ mt.gov.vn là 1 trong những website đã được gắn nhắn chứng nhận Tín nhiệm mạng.

Bên cạnh việc thường xuyên giám sát, phát hiện và phối hợp với các cơ quan, tổ chức để xử lý các website lừa đảo, giả mạo, kể từ tháng 6/2021, Cục An toàn thông tin đã cho ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng tại địa chỉ tinnhiemmang.vn.

Là sản phẩm do Cục An toàn thông tin và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cùng với cộng đồng doanh nghiệp an toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức... chung tay phát triển, hệ sinh thái Tín nhiệm mạng được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế, tiến tới đẩy lùi vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng.

Với giải pháp này, người dùng Internet có thể nhận biết nhanh các website uy tín và chính thống, tránh sử dụng dịch vụ của website lừa đảo. Đồng thời, ngăn chặn sớm các cuộc tấn công mạng khi truy cập vào website; thay đổi nhận thức, thói quen khi sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Hệ sinh thái Tín nhiệm mạng đóng vai trò như một chốt chặn để người dùng tránh bị mất thông tin, mất tiền trước khi hành vi lừa đảo xảy ra. Ngoài ra, tính năng cho phép báo cáo website có vấn đề có thể giúp những người dùng khác tránh bị lừa đảo bởi trang web tương tự.

Thông tin với ICTnews về kết quả triển khai gắn nhãn tín nhiệm mạng cho website thời gian qua, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, đến nay đã có 2.763 website được đánh giá, gắn nhãn Tín nhiệm mạng, phủ đều các lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng - tài chính, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước...

Nhấn mạnh đây là một trong những giải pháp bảo vệ người dùng trên môi trường mạng, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết thêm, thời gian tới, Cục sẽ áp dụng gắn nhãn Tín nhiệm mạng cho website rộng rãi hơn nữa theo đề nghị của các chủ quản website, đặc biệt là website ngân hàng, thanh toán, mua sắm trực tuyến.

Cùng với đó, hoạt động giám sát, phát hiện, ngăn chặn website giả mạo cũng được chú đẩy mạnh; khuyến khích, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân sử dụng nền tảng số và tăng cường vai trò của các bộ, ngành, địa phương trong việc giám sát, phát hiện và công bố vi phạm.

