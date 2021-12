Quảng Bình: huyện Bố Trạch tập huấn kỹ năng an toàn số

Qua buổi tập huấn mới đây ở huyện du lịch tỉnh Quảng Bình, các cá nhân, cơ quan, tổ chức đã có kỹ năng cơ bản trong cung cấp thông tin cho công dân và đảm bảo an toàn trên môi trường số.

Mới đây, UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức tập huấn an toàn số và kỹ năng cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin cho đối tượng là cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Hội nghị là hoạt động trong dự án Hỗ trợ các tổ chức xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Oxfam tài trợ.

Theo trang botrach.quangbinh.gov.vn, đại biểu tham dự đã được các thành viên Liên minh đất rừng FORLAND, Trung tâm nghiên cứu Quản trị tài nguyên vùng cao CEGORN truyền đạt nội dung về nhận thức an ninh mạng, an toàn trong môi trường số và bảo vệ quyền riêng tư, các dữ liệu cá nhân.

Hội nghị đã góp phần nâng cao các kiến thức về chính sách và khung pháp lý về an toàn số; những thách thức, rủi ro an toàn thông tin, an ninh mạng trong bối cảnh số hóa các hoạt động kinh tế - xã hội. Từ đó, các cá nhân, cơ quan, tổ chức. có các kỹ năng cơ bản trong cung cấp thông tin cho công dân và đảm bảo an toàn trên môi trường số.

UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức tập huấn an toàn số. (Ảnh minh họa).

Năm ngoái, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức lớp tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin năm 2020 cho đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; cán bộ đầu mối phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị không có cán bộ tham gia đội ứng cứu sự cố của tỉnh; công chức phụ trách CNTT.

Sắp tới, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình còn tổ chức khai giảng lớp Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2021, với sự tham gia của cáchọc viên là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh...

H.A.H