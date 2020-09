Kaspersky tham gia “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”

Kaspersky là một trong các đối tác tham gia chương trình “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” của Bộ TT&TT.

Kaspersky vừa thông báo hợp tác với chương trình “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” của Bộ TT&TT.

Chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn Thông tin - Bộ TT&TT khởi xướng, nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc cho Việt Nam.

“Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” là một chiến dịch vì cộng đồng do NCSC Việt Nam thực hiện nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc và giảm địa chỉ IP nằm trong 10 mạng botnet phổ biến thông qua việc loại bỏ phần mềm độc hại khỏi các thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụng những công cụ và giải pháp chống phần mềm độc hại, cũng như chặn kết nối của các mạng này với máy chủ. Người dùng Việt Nam được sử dụng phần mềm phòng chống mã độc miễn phí tại website https://khonggianmang.vn.

Kaspersky cho rằng sự hợp tác của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) với các doanh nghiệp là điển hình đáng khích lệ về mối quan hệ chiến lược của các tổ chức công và tư để tạo ra một không gian mạng an toàn hơn

Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, quan hệ đối tác giữa các tổ chức công - tư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng phòng thủ an ninh mạng bền vững cho Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Công ty cam kết hỗ trợ Việt Nam trong chiến dịch này, cũng như những hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong tương lai.

Là một trong những đối tác của chiến dịch, Kaspersky sẽ làm việc với chính phủ Việt Nam trong việc xác định và đánh giá các mạng botnet bằng cách chia sẻ thông tin tình báo mối đe dọa an ninh mạng.

Ngoài ra, Kaspersky cũng cung cấp miễn phí công cụ diệt mã độc cho người dùng tại Việt Nam. Kaspersky Virus Removal Tool là giải pháp hiệu quả có thể được sử dụng để quét và diệt mã độc trên máy tính chạy hệ điều hành Microsoft Windows. Công cụ giúp tự động loại bỏ virus, Trojan, Worms, spyware và adware module, cũng như tất cả các loại rootkit.

Hải Đăng