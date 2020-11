Kênh YouTube của Trấn Thành bị lợi dụng để lừa đảo

Theo đại diện VNISA, các tham luận của doanh nghiệp Việt Nam tại hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020 nhằm truyền đi thông điệp: Sản phẩm, dịch vụ Make in Vietnam sẵn sàng bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho chuyển đổi số quốc gia.