Khánh Hòa: 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ

Trong dự thảo kế hoạch 2022, Khánh Hòa đặt mục tiêu tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ, phòng chống mã độc.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có dự thảo Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022; đang lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử khanhhoa.gov.vn. Bản Kế hoạch đề ra những mục tiêu khá cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin.

Theo dự thảo, Khánh Hòa sẽ nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh, tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất an toàn thông tin mạng.

Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ, phòng, chống mã độc.

Ngoài ra, 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có dự thảo Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022 (ảnh minh họa).

Khánh Hòa cũng tích cực tham gia mạng lưới hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, đảm bảo liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT/CC).

Một mục tiêu nữa là nâng cao kỹ năng chuyên môn và năng lực tham mưu công tác an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin cho người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong khi đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản Kế hoạch bao gồm nội dung bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

