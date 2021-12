Khánh Hòa sẽ tăng cường đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng

Theo dự thảo kế hoạch định hướng đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ tăng cường xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng, kết hợp đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hiện đang lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử khanhhoa.gov.vn. Bản Kế hoạch bao gồm nội dung bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo dự thảo, Khánh Hòa sẽ tăng cường xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng, kết hợp đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại để chủ động phòng ngừa rủi ro, ứng phó và khắc phục kịp thời các sự cố; giảm tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số, bảo vệ an toàn các nguồn thông tin, dữ liệu.

Khánh Hòa cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép hệ thống thông tin.

Trong khi đó cũng ở khu vực Nam Trung Bộ, UBND tỉnh Bình Định cũng đã ban hành Quyết định số 22 kèm theo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quyết định trên thay thế Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tỉnh Bình Định.

H.A.H