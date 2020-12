Khánh Hòa triển khai rà soát thiết bị mạng DrayTek

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì kiểm tra, rà soát các thiết bị DrayTek được sử dụng trong hệ thống mạng; cập nhật phiên bản firmware mới nhất, xóa bỏ những tài khoản lạ…

Ngày 25/11, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh mạng. Văn bản này nhằm triển khai, thực hiện đề nghị của Bộ Công an tại Thông báo số 47/TB-BCA-A05 về hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông cùng các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, rà soát các thiết bị DrayTek được sử dụng trong hệ thống mạng; tắt tính năng quản trị từ xa qua mạng Internet nếu không cần thiết.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng được giao kiểm tra cấu hình, cập nhật phiên bản firmware mới nhất, xóa bỏ những tài khoản lạ; tăng cường giám sát an ninh mạng, kịp thời phát hiện hoạt động tấn công mạng; điều tra, xác minh, xử lý đối tượng thực hiện tấn công mạng...

Trước đó theo Bộ Công an, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi nhiều hoạt động sang môi trường mạng, sử dụng các ứng dụng online như Zoom, Micorsoft Teams, Google Hangout...

Để đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin khi sử dụng các ứng dụng trực tuyến, Bộ Công an đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện một số biện pháp như: tránh cài đặt, sử dụng các ứng dụng đang bị cảnh báo tồn tại lỗ hổng, điểm yếu bảo mật; tải và cài đặt ứng dụng từ các nguồn chính thống; thường xuyên cập nhật bản vá lỗ hổng.

Bộ Công an cũng đề nghị, với các ứng dụng trực tuyến, cần sử dụng các kênh, phòng riêng, có mật khẩu bảo vệ, xác thực người tham gia; không chia sẻ các thông tin về phòng họp (ID, mật khẩu, thời gian...); không tải, mở các tệp tin, đường dẫn lạ không rõ nguồn gốc...; không sử dụng các ứng dụng trực tuyến để trao đổi, gửi nhận các dữ liệu bí mật nhà nước, dữ liệu nội bộ.

H.A.H