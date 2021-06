Hợp lực giải các bài toàn quốc gia về an toàn thông tin mạng

Với thỏa thuận hợp tác mới ký kết, Trung tâm NCSC và Viettel Cyber Security khẳng định cam kết chung tay, đồng hành để nhận nhiệm vụ giải quyết các bài toán lớn, các bài toán quốc gia về an toàn thông tin mạng.

Chiều ngày 29/6, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đảm bảo an toàn thông tin quốc gia giữa Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 2 điểm cầu tại 2 đơn vị.

Được ký kết bởi người đứng đầu của 2 đơn vị là Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng và Giám đốc Viettel Cyber Security Nguyễn Sơn Hải, thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy vai trò của Trung tâm NCSC và Viettel Cyber Security trong công tác phối hợp nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng và Giám đốc Viettel Cyber Security Nguyễn Sơn Hải ký kết thỏa thuận hợp tác đảm bảo an toàn thông tin quốc gia.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Điều này cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc thúc đẩy hình thành, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định an toàn, an ninh mạng là “chiếc khiên vững chắc bảo vệ thành quả của chuyển đổi số”, xa hơn nữa là mục tiêu bảo vệ chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng. Đây vừa là nhiệm vụ, trọng trách nhưng cũng là sứ mệnh vô cùng lớn lao được trao niềm tin vào những con người, tổ chức đang làm an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam.

Theo đại diện Trung tâm NCSC, cùng một nhận thức chung về sứ mệnh được giao, NCSC và Viettel Cyber Security đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác như là một sự khẳng định cam kết chung tay phối hợp, đồng hành với nhau để nhận nhiệm vụ giải quyết các bài toán lớn, các bài toán quốc gia về an toàn thông tin mạng.

“Không có một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có thể an toàn một mình trên không gian mạng. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác này là nhằm phát huy thế mạnh mỗi bên để thống nhất chung nhận thức và phối hợp hành động để cùng nhau đóng góp thiết thực hơn để nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia”, Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Trong thỏa thuận hợp tác mới được ký kết, phía Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia - NCSC sẽ đồng hành cùng Viettel Cyber Security trong triển khai các chiến dịch, sự kiện, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ an toàn thông tin cho doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Còn Viettel Cyber Security, thực hiện thỏa thuận hợp tác, thời gian tới doanh nghiệp này sẽ đồng hành về năng lực kỹ thuật, nhân lực và phương diện truyền thông để cùng với Trung tâm NCSC triển khai các chiến dịch, hoạt động, sản phẩm nhằm nâng cao sự ổn định, niềm tin số trên không gian mạng, từ đó góp phần giảm thiểu các nguy cơ, mối đe doạ trực tiếp vào không gian mạng Việt Nam.

Với lợi thế là đều có lực lượng nhân sự kỹ thuật mạnh, đặc biệt là cả 2 đơn vị đều có những nhân sự xuất sắc có tên trong Top các bảng xếp hạng, vinh danh uy tín của thế giới, lãnh đạo Trung tâm NCSC và Viettel Cyber Security tin tưởng rằng: “Sự kết hợp giữa một Trung tâm đầu mối kỹ thuật an toàn thông tin quốc gia và một doanh nghiệp an toàn thông tin hàng đầu Việt Nam sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng lớn, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả của công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.

Trước đó, từ trung tuần tháng 2, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC đã công bố tầm nhìn và sứ mệnh nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Theo đó, Trung tâm xác định tầm nhìn là đối tác đáng tin cậy, có năng lực kỹ thuật cao, phấn đấu trở thành trung tâm an toàn thông tin hàng đầu ASEAN vào năm 2022 để góp phần hiện thực hoá giấc mơ đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng.

Sứ mệnh của Trung tâm NCSC trong chặng đường mới là nỗ lực không ngừng để không gian mạng Việt Nam trở nên an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia nhanh, bền vững; giám sát, bảo vệ và hỗ trợ người dân, các cơ quan của Đảng, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và những hệ thống thông tin quan trọng trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Vào giữa tháng 4, Trung tâm NCSC đã công bố thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu, thể hiện sự chuyển mình cùng xã hội số, với sứ mệnh bảo vệ cá nhân, tổ chức trước các nguy cơ, rủi ro mất an toàn trên không gian mạng.

Vân Anh